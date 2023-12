MicroLED 2030 : la prochaine grande avancée pour ton portable n’arrivera pas de sitôt

Les écrans MicroLED se déploieront dans le secteur des ‘wearables’ au cours des prochaines années, mais ce ne sera pas avant 2030 qu’ils se démocratiseront pour les smartphones et autres produits.

La technologie MicroLED sera le prochain grand saut en matière d’expérience visuelle.

Cela fait déjà de nombreuses années que nous parlons de la technologie MicroLED en la présentant comme le prochain grand pas dans le domaine des écrans de l’industrie mobile, bien que, en réalité, ce type de panneaux se développe beaucoup plus lentement que ce que l’on pourrait attendre, avec une pénétration jusqu’à présent limitée ne touchant qu’à certains types d’appareils, surtout des wearables avec des diagonales de petite taille.

Peut-être est-ce pour cette raison, ainsi que pour les doutes générés autour d’elle, que l’ Association de l’Industrie MicroLED semble s’être décidée à partager de manière officielle et dans un communiqué de presse concis ce qui est déjà son premier plan directeur sur l’état de la technologie.

Ainsi, nous pouvons enfin vous communiquer des estimations publiées de première main par les principaux acteurs impliqués dans le développement de la technologie MicroLED, qui révèlent certaines choses que nous n’attendions pas vraiment d’entendre à ce stade.

Et avec des acteurs comme Samsung, Xiaomi ou Apple impliqués, personne ne dirait que nous devrons attendre jusqu’en 2030 pour voir les premiers smartphones avec des écrans MicroLED comme technologie phare.

Voici les infographies du désaccord, et via ce lien, vous trouverez le rapport complet :

Nous vous résumons maintenant, et les documents affirment que la technologie est déjà fonctionnelle mais dans des niveaux ultra-premium ou en tailles réduites, s’orientant vers la réduction des coûts et l’optimisation des composants tels que les LED, les wafers, les plaques de base, etc.

C’est ainsi que pour le moment, nous verrons des panneaux MicroLED confinés à des micro-écrans pour les lunettes intelligentes ou la réalité mixte, des montres intelligentes ou d’autres types de wearables, en plus de certains téléviseurs signature grand format et ultra-premium.

Au cours de la décennie, les processus seront améliorés et la technologie se développera, de sorte qu’ à partir de 2030, elle pourra se démocratiser dans tous types de produits, commençant par les PC portables pour atteindre les téléviseurs plus abordables et commerciaux, ainsi évidemment que ce que tout le monde attend, les smartphones.