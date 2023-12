Le Pixel 8 dans ces deux couleurs baisse de plus de 100 euros dans deux stores

Amazon et AliExpress Store remportent la meilleure offre de ce morceau de gamme haut de gamme premium avec une caméra exceptionnelle.

Le Google Pixel 8 est l’un des mobiles les mieux cotés de l’année avec l’une des caméras les plus étonnantes de ces derniers temps.

Voulez-vous avoir l’une des meilleures caméras du marché actuel sur votre mobile ? Eh bien, il vous suffit de vous tourner vers le haut de gamme le plus premium pour la trouver. Mais si vous voulez économiser de l’argent sur cet achat, votre meilleure option est le Pixel 8 que vous pouvez obtenir pour 644 euros sur AliExpress Store avec le code NYES35 ou pour 669 euros sur Amazon sans coupons.

Le terminal de Google est l’un des plus grands paris de l’année du fabricant américain. Ils ont considérablement amélioré plusieurs aspects de leur appareil photo, notamment l’implication totale de l’IA de Google dans celui-ci et dans tout le système Android 14. Attention, car le coupon d’AliExpress est à durée limitée, jusqu’au 23 décembre (samedi) matin. Les couleurs disponibles dans l’offre d’AliExpress sont le vert et le rose.

Google Pixel 8 (8/128 GB)

Obtenez le meilleur appareil photo compact du marché des mobiles avec une réduction de 150 euros

Il est sorti en octobre et est actuellement en première place du classement des meilleurs appareils photo sur un mobile entre 600 et 800 euros selon DxOMark. Avec 148 points, il se démarque des autres hauts de gamme. Il a réussi cela avec un double appareil photo arrière avec stabilisateur optique, composé d’un capteur Samsung GNV de 50 MP et d’un grand angle + macro Sony IMX386 de 12 MP. Son objectif frontal Samsung de 10,8 MP prend de superbes photos en mode portrait.

Le Pixel 8 est un terminal très premium, avec un corps en alliage d’aluminium et du verre Gorilla Glass Victus. Il a une épaisseur de 8,9 mm et un poids de 187 grammes. Cela correspond à son écran Oled de 6,2″ Full HD+ qui domine la partie avant. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, il a une luminosité maximale de 2000 nits et est compatible avec le HDR10+. Il s’agit d’un panneau de très bonne qualité, l’un des meilleurs de l’année. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran et nous pouvons également utiliser la reconnaissance faciale.

Le Google Tensor G3 est responsable de faire fonctionner ce Pixel 8 parfaitement dans toutes les situations. Ce modèle est livré avec 8 Go de RAM LPDDR5X et 128 Go de stockage interne. Je préfère que les nouveaux téléphones démarent avec des versions de base de 256 Go.

Malgré sa compacité, il possède une batterie de 4575 mAh qui peut facilement nous offrir une journée et demie d’utilisation. Il bénéficie d’une charge rapide de 27W par câble, d’une charge inverse et de la possibilité de se charger de manière sans fil à 20W.

Enfin, en termes de connectivité, il s’agit d’un terminal très complet compte tenu du fait que certains points sont généralement négligés dans le haut de gamme, que nous le voulions ou non. Il dispose de la 5G, du NFC, du GPS, de la double SIM, du Bluetooth 5.3 et est préparé pour le WiFi 7.

