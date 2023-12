Grande chute de prix pour le Kindle le plus avancé de tous : je l’utilise tous les jours et c’est le cadeau parfait pour Noël

85 euros de réduction pour un Kindle que vous pourrez utiliser pour lire, prendre des notes sur un texte ou dessiner en toute commodité.

Avec ce Kindle en promotion, vous pouvez prendre des notes ou souligner pendant que vous lisez un livre ou un document texte.

Profitant de l’arrivée de Noël, Amazon baisse les prix de certains de ses appareils de haute qualité. L’un des plus bénéficiaires est le Kindle Scribe, la meilleure de toutes ses liseuses électroniques et un modèle que je recommande personnellement. Le Kindle Scribe avec 16 Go de mémoire a un prix de vente recommandé de 369,99 euros, mais sur Amazon, vous pouvez l’acheter actuellement pour seulement 284,99 euros.

C’est l’un des prix les plus bas que ce Kindle Scribe ait jamais eu à ce jour. L’économie est de 85 euros, il vaut donc la peine de l’acheter maintenant si vous le souhaitez comme cadeau de Noël, que ce soit pour vous-même ou pour un être cher. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous l’aurez chez vous en un jour seulement. Ce Kindle Scribe de 16 Go, avec un stylet premium, est également disponible chez MediaMarkt, mais il ne descend pas en dessous des 399 euros de départ.

Dans l’analyse du Kindle Scribe, nous vous avons déjà dit que c’est une liseuse électronique de grande qualité. Il dispose d’un écran de 10,2 pouces à haute netteté, ainsi que d’un stylet optique qui multiplie ses possibilités. En plus de la lecture, ce Kindle Scribe me semble être un appareil très utile pour étudier et travailler, car vous pouvez analyser des textes ou prendre des notes avec le plus grand confort.

Kindle Scribe

Achetez le Kindle Scribe avec une réduction de 85 euros

Après avoir passé plusieurs mois à utiliser le Kindle Scribe, je peux vous le recommander en connaissant parfaitement ses points forts. Le premier d’entre eux est l’écran de 10,2 pouces avec une netteté de 300 pixels par pouce, une échelle de gris de 16 tons et une lumière intégrée. C’est un écran sur lequel le texte et les images sont parfaitement visibles grâce à la haute résolution, le niveau de détail est important.

Un autre aspect positif de cet écran est qu’il s’adapte parfaitement aux différentes situations d’utilisation. Si vous lisez avec le Kindle Scribe en extérieur, la technologie anti-reflets fait en sorte que l’éclairage ne pose pas de problème. En revanche, si vous passez dans une pièce faiblement éclairée, la lumière intégrée à l’écran s’allume pour que vous puissiez continuer à utiliser le Kindle Scribe en toute commodité.

Profitez de cette offre d’Amazon pour acheter le Kindle Scribe avancé avec 85 euros de réduction.

La grande particularité du Kindle Scribe est qu’il est livré avec un stylet optique qui nous permet de l’utiliser pour beaucoup plus que la lecture. Par exemple, si vous êtes étudiant, vous pouvez l’utiliser pour surligner vos notes ou prendre des notes en classe. Le Scribe peut également être un appareil très utile pour travailler, car vous pouvez analyser des documents texte, créer une liste de tâches et même dessiner.

Un autre aspect réussi du Kindle Scribe est qu’il a une autonomie particulièrement longue. Avec une utilisation normale de lecture, vous n’aurez aucun mal à profiter de 1 ou 2 mois sans avoir besoin de le recharger. Si vous l’utilisez principalement pour écrire, l’autonomie sera moindre, mais vous pourrez quand même l’utiliser pendant plusieurs semaines avec une seule charge. D’ailleurs, le stylet n’a pas besoin d’être rechargé, ce qui le rend encore plus pratique.

Kindle Scribe

Enfin, je souligne également les outils avancés du Kindle Scribe lors de la lecture et de l’écriture. Pendant que vous lisez, vous pourrez accéder directement à un traducteur et à la signification des mots via Wikipedia, vous n’aurez pas besoin de prendre votre téléphone pour rechercher ces informations. D’autre part, pendant que vous écrivez, vous pouvez utiliser différents types de stylos, ainsi que des modèles de carnets qui vous seront très utiles.

En résumé, le Kindle Scribe est un appareil que vous pourrez mettre à profit dans de nombreuses occasions, vous avez vu qu’il ne sert pas seulement à la lecture. Profitez de la réduction de 85 euros qu’il offre actuellement sur Amazon et obtenez-le pour seulement 284,99 euros pendant ces périodes si spéciales, cela peut être le cadeau parfait.

