Cameron Diaz prend la défense de Jamie Foxx suite aux accusations de devenir fou sur…

A Jamie, il lui importe peu qu’ils parlent.

Jamie Foxx et Cameron Díaz

Cameron Díaz n’est pas apparue dans un film depuis une décennie, et lorsqu’elle le fera à nouveau, ce sera aux côtés de son ami Jamie Foxx. « Seul toi pourrais me faire revenir dans l’action », a déclaré l’actrice sur son compte Instagram en juin 2022, parodiant le titre de son nouveau film, Back in Action, où nous pourrons également voir la mondialement acclamée Glenn Close.

Mais, comme c’est toujours le cas avec Internet et les réseaux sociaux, les rumeurs ont rapidement circulé selon lesquelles l’acteur de Ray ou de Django Unchained aurait eu des moments difficiles sur le plateau de tournage, allant même jusqu’à devenir fou dans certaines parties du tournage. Cela aurait entraîné un retard qui, en effet, est réel, mais qui n’est pas dû au comportement de l’acteur américain, du moins c’est ce qu’a affirmé Cameron Díaz dans le podcast Lipstick on the Rim de Molly Sims.

« Je déteste vraiment toutes les choses qui ont été dites à propos de notre plateau à ce moment-là », a commencé l’actrice de The Mask et Mary à tout prix. « Vous voulez juste crier à pleins poumons, genre ‘De quoi parlez-vous ?' ». Et elle continue : « Jamie est comme l’animateur de toute l’équipe. Tout le monde l’adore. Nous nous amusions beaucoup sur le plateau avec lui, et il est un professionnel à tous égards », a ajouté Diaz.

En réalité, les accusations ont même touché Cameron Díaz, affirmant même qu’elle avait dit qu’elle ne tournerait plus jamais avec Foxx pour le reste de sa carrière. Comme le confirme Cameron Díaz, c’est absurde, car leur amitié dure depuis plus de deux décennies. En 1999, ils ont tourné ensemble dans Any Given Sunday (avec Al Pacino), et en 2014, ils ont à nouveau travaillé ensemble grâce à Annie. « Jamie est le meilleur. J’aime beaucoup ce mec. C’est une personne si spéciale et talentueuse… Nous nous amusons beaucoup ».

Et que dit le principal intéressé de tout cela ? À 56 ans et avec autant d’expérience, cela ne nous surprend pas : « Laisse-les parler ».

À propos de Back in Action

Pour l’instant, même s’il ne devrait pas tarder à arriver sur Netflix, Back in Action garde ses détails dans le plus grand secret. Réalisé par Seth Gordon (Baywatch : Alerte à Malibu), qui a également coécrit le scénario avec Brendan O’Brien, on s’attend à ce que ce soit un film où l’action, les poursuites et l’humour dominent.