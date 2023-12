MIUI est déjà de l’histoire : cette vidéo de Xiaomi retrace l’évolution du système d’exploitation au fil des ans

Xiaomi dit au revoir à son système d’exploitation, qui a été le sien depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.

MIUI cédera la place à HyperOS après plus de dix ans aux commandes des dispositifs Xiaomi

Xiaomi continue de montrer que MIUI est destiné à appartenir au passé. Alors que ses dispositifs sont en pleine transition vers HyperOS, la société chinoise a souhaité rendre hommage à son système d’exploitation qui a évolué au fil des années en retracant chronologiquement les changements et les avancées de ce logiciel au fil des ans.

MIUI est le passé

Comme on peut le voir dans la vidéo YouTube récemment publiée par Xiaomi, l’entreprise a décidé de dire adieu à MIUI, le logiciel qui a accompagné ses dispositifs depuis 2011, en montrant une évolution détaillée de son design et de ses améliorations au fil des ans. En effet, les interfaces actuelles sont à des années-lumière de celles des premiers smartphones, et le passage à HyperOS marquera le nouveau grand saut de la marque.

En tant que surcouche basée sur Android, MIUI n’a jamais été l’un des systèmes d’exploitation les plus populaires parmi les téléphones avec les services de Google, mais malgré cela, des centaines de millions d’utilisateurs ont utilisé ce logiciel présent sur les smartphones Xiaomi. Beaucoup de ces utilisateurs ont même une expérience très positive avec cette surcouche, notamment ces dernières années, mais Xiaomi a choisi de faire évoluer sa marque pour laisser place à HyperOS.

HyperOS est le présent et le futur

MIUI appartient désormais au passé, HyperOS, annoncé en octobre dernier, se positionne comme l’avenir de l’entreprise. En réalité, de nombreux smartphones Xiaomi recevront ce nouveau système d’exploitation, ce qui permettra à des millions d’utilisateurs, sans avoir besoin d’un smartphone très récent ou haut de gamme, d’avoir la première version de HyperOS.

Ces mises à jour arriveront progressivement tout au long de 2024, donc très bientôt, de nombreux utilisateurs de Xiaomi auront entre leurs mains un appareil avec toutes les fonctionnalités de la première mise à jour vers HyperOS. De plus, les prochains modèles qui arriveront sur le marché, comme les Xiaomi 14, l’auront intégré dès le premier jour, ainsi que d’autres types de systèmes, comme leur voiture électrique SU7, et d’autres produits futurs.