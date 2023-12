Les premiers rendus officiels du Samsung Galaxy S24 ont été dévoilés

Nouvelles images de la version compacte du prochain flagship de Samsung.

Le Samsung Galaxy S24 sera conservateur en termes de changements, mais conservera une finition haut de gamme

Les premiers rendus officiels du Samsung Galaxy S24, le modèle de smartphone de la marque coréenne qui sera le prochain flagship de la société et de tout le segment Android, ont été révélés. Ces images, qui montrent la large gamme de couleurs que le S24 aura, montrent également comment la société reste conservatrice en termes de design.

Le nouveau Samsung Galaxy S24

Le Samsung Galaxy S24, qui aura la tâche importante de faire oublier le Samsung Galaxy S23, a été dévoilé dans des rendus qui montrent clairement que ce qui fonctionne ne doit pas être modifié. Ainsi, en termes de design, le S24 est similaire à sa version précédente. En ce qui concerne les images révélées par Androidheadlines, on peut voir le modèle standard du S24 dans plusieurs teintes différentes, appelées onyx black, amber yellow, marble gray et cobalt violet.

Il a également été révélé ces derniers jours de nombreux autres détails sur les S24, tels que leur couleur et leur mémoire, ce qui, en partie, a été confirmé par ces images révélées, car ce sont finalement les mêmes couleurs montrées dans les rendus. Il reste encore à savoir définitivement si le stockage et la RAM seront également conformes à la fuite, mais pour le moment, il n’y a pas d’indications du contraire.

L’un des téléphones de 2024

Le Samsung Galaxy S24 sera le « petit frère » des trois téléphones de la gamme phare de Samsung pour 2024. Il aura généralement une taille plus réduite que la version Plus et la version Ultra, ce qui en réalité une option parfaite pour ceux qui recherchent des téléphones compacts de haut niveau, comme on a pu le voir avec le Samsung Galaxy S23.

Le Samsung Galaxy S24 disposera de composants de première catégorie, mais il fera également certains compromis par rapport à la version Ultra. Par exemple, tandis que le Samsung Galaxy S24 Ultra sera équipé d’un Snapdragon 8 de 3e génération, le Samsung Galaxy S24 et le S24+ seront équipés du Samsung Exynos 2400. Il aura également une batterie plus petite, mais c’est quelque chose de implicite à sa taille plus réduite, car c’est le principal sacrifice de choisir un téléphone plus compact.