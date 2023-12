Alexa arrive pour révolutionner votre maison dans un joli haut-parleur qui ne coûte que 20 euros

Donnez un coup de fouet à votre maison avec ce magnifique haut-parleur qui vous permettra d’accueillir l’un des meilleurs assistants virtuels.

L’arrière de l’Echo Pop.

Vous n’avez pas à payer trop cher pour obtenir un bon haut-parleur intelligent, vous n’avez pas à vider votre compte en banque pour emporter un petit appareil qui révolutionnera votre maison pour toujours. L’Echo Pop d’Amazon est à votre portée pour seulement 20,99 euros, mais seulement pour une durée limitée. Allez-vous le laisser passer ?

A l’intérieur de cet Echo Pop vit Alexa, l’assistant virtuel créé par Amazon. C’est l’un des plus avancés qui existent, une vraie merveille. Je vous le dis en toute connaissance de cause, je l’utilise tous les jours. Lorsque vous apprendrez à en tirer parti, vous découvrirez que les possibilités sont énormes. D’ailleurs, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Amazon Echo Pop

Ce haut-parleur est une perle pour seulement 20 euros

Sur une petite table dans l’entrée, dans la cuisine, près de la télévision, sur la table de nuit ou même dans les toilettes. L’Echo Pop est compact et possède . Vous le trouverez dans 4 belles couleurs : anthracite, lavande, blanc et un magnifique vert bleuté.

Et un jour, Alexa est arrivée. C’était ainsi, j’ai réalisé que il était beaucoup plus facile qu’il n’y paraît de contrôler une maison en utilisant uniquement la voix. Vraiment, j’ai l’Echo Dot 5 à la maison et j’allume la télévision, les lumières et je profite de l’intelligence de l’assistant virtuel américain chaque fois que j’en ai besoin. Une fois que vous vous y habituerez, vous ne pourrez plus vous en passer.

Si vous disposez d’un appareil intelligent à la maison, il est certainement compatible avec Alexa, elle s’entend très bien avec tous types d’appareils. Dans le cas où vos appareils électroménagers sont normaux et courants, il n’y a pas de problème, des prises magiques comme celles de TP-Link vous permettront de les transformer en appareils qui répondront aux ordres d’Alexa.

Amazon Echo Pop

Si vous souhaitez commencer à construire une maison intelligente, le chemin de l’assistant créé par Amazon est celui que je recommande, je n’ai aucun doute là-dessus. Non seulement il comprend parfaitement le langage naturel, mais sa compatibilité rendra tout beaucoup plus simple. Vous n’aurez pas à vous compliquer pour créer tout un réseau de dispositifs connectés et prendre le contrôle.

