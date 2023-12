La PlayStation 5 fait sensation : Sony a atteint les 50 millions de PS5 vendues avant la fin de 2023

La console de Sony continue de maintenir des chiffres de vente très élevés alors qu’elle atteint le milieu de sa durée de vie.

La PS5 est actuellement la console qui vend le plus d’unités dans le monde

Il est déjà passé 3 ans depuis que la PlayStation 5 est sortie dans le monde entier et depuis lors, Sony a réussi à vendre plus de 50 millions de consoles. La PS5 se positionne comme la console dominante de l’ère actuelle, dont les ventes sont largement supérieures à celles de son concurrent, Xbox, et à la vieillesse de la Nintendo Switch, dont la console successeure est prévue pour 2024.

50 millions malgré les pénuries prolongées

Il n’a pas fallu beaucoup de temps depuis que Sony a annoncé avoir vendu 46 millions de consoles dans son bilan financier, mais, particulièrement en cette période où la consommation explose, les ventes de matériel PlayStation augmentent à un rythme vertigineux et BusinessWire a récemment confirmé qu’il y a déjà plus de 50 millions de PS5 vendues dans le monde.

Les temps où il était extrêmement difficile d’acheter une PlayStation 5 ne sont pas si loin. Avec un marché spéculatif en pleine explosion, et une demande qui ne parvenait pas à être satisfaite en raison des pénuries de stock, les deux premières années de la console ont été sérieusement affectées par ce facteur. Cependant, depuis la fin de 2022, la console dispose d’une offre stable sur le marché et la demande est comblée sans problème.

En tête des ventes face à la concurrence

Il est très évident que PlayStation conserve un avantage de vente face à son concurrent le plus direct, Xbox. La division jeux vidéo de Microsoft connaît une croissance solide ces dernières années, mais en ce qui concerne les ventes de matériel, on estime qu’ils sont actuellement à mi-chemin par rapport à Sony, sans atteindre les 25 millions de consoles vendues entre les éditions Series X et Series S.

En ce qui concerne la Switch, en revanche, il s’agit d’une console dont le cycle de vie, avec plus de 132 millions d’unités vendues depuis son dernier bilan financier, est en train de se terminer. Nintendo a déclaré que la console avait encore quelques années de vie, mais si sa console successeure sort finalement en 2024, la majorité des ventes se dirigeront vers le nouveau matériel de Nintendo, même si la Switch continue à être mise à jour et soutenue tant par des mises à jour que par des lancements de jeux.