Fuite massive d’applications et de jeux : des dizaines de milliers de fichiers Apple TestFlight exposés

De versions inédites d’Angry Birds à un émulateur de Game Boy Advance pour iPhone.

App Store est la boutique officielle d’applications d’Apple

Une des fuites les plus retentissantes de ces derniers temps a été celle de la bande-annonce de GTA VI, le jeu populaire développé par Rockstar Games. Cependant, ce type de divulgation non autorisée peut causer des problèmes à n’importe quelle entreprise, et le meilleur exemple est ce qui vient d’arriver à Apple.

D’après une publication d’Eurogamer, une fuite massive des serveurs de TestFlight a eu lieu, avec des données allant de 2012 à 2015. Si vous ne savez pas de quoi il s’agit, TestFlight est le service d’Apple qui permet de tester les versions bêta des applications pour iOS, iPadOS, macOS, watchOS et depuis quelques mois, également compatible avec visionOS.

La fuite affecte plus de 76 000 fichiers de TestFlight d’Apple

Le plus grave, c’est qu’il ne s’agit pas d’un problème mineur : nous parlons d’une fuite de milliers et de milliers d’applications et de jeux iOS. En réalité, la fuite est si importante qu’elle a été baptisée teraleak, faisant référence à la fois à l’unité de mesure de téraoctets et à la fuite de Nintendo qui a eu lieu en 2020, appelée gigaleak.

Le cauchemar d’Apple a commencé sur le site Wayback Machine, un service qui conserve des copies de nombreuses pages Internet, où quelqu’un a trouvé un total de 76 000 fichiers de TestFlight Apple. Parmi eux, il y a des prototypes d’applications et de jeux qui ont été lancés il y a des années, mais aussi d’autres qui n’ont jamais dépassé la phase de développement.

Par exemple, on a découvert plusieurs titres inédits d’Angry Birds et des versions anciennes de l’application Burger King, Duolingo, SimCity ou Minecraft. Il y a aussi des applications qui ont été rejetées à l’époque, comme un émulateur de Game Boy Advance pour iOS, et même une application à usage interne de Tesla, la célèbre société de véhicules électriques fondée par Elon Musk.

Vous pouvez jeter un coup d’œil aux applications révélées sur le moteur de recherche Syrupyy, qui s’est assuré de sélectionner uniquement les fichiers exécutables et de les proposer sur son site, où le bouton vert signifie qu’il est disponible, le rouge qu’il n’est pas disponible et le gris qu’il est encore en cours de révision. Sans aucun doute, c’est le moment parfait pour que les nostalgiques puissent retrouver les versions classiques de leurs applications préférées.