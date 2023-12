Aquaman et le royaume perdu : voici la plateforme de streaming et la date de sortie à laquelle il arrivera

DC Universe tente sa chance avec le dernier volet d’Aquaman.

Il est l’un des rares super-héros de DC à avoir encore un public assez attentif

Aquaman est peut-être l’un des super-héros les plus aimés sur grand écran, du moins en ce qui concerne DC. Son premier film était plutôt bon et a réussi à captiver le public ainsi que les critiques. Maintenant, son deuxième film est sur le point d’arriver et devrait mettre en avant l’importance qu’il a pour tirer le chariot de l’univers cinématographique créé autour des personnages de DC. Surtout à une époque où il est difficile d’amener les gens à aller au cinéma pour regarder un film de super-héros.

Après le désastre qu’a été le deuxième volet de Wonder Woman et le peu d’impulsion reçu de Blue Beetle, Aquaman est l’espoir suivant de DC pour trouver un moyen de rentabiliser ses histoires de bandes dessinées sur grand écran et de faire face à un Marvel en difficulté qui perd sa domination sur le marché des super-héros. Ainsi, voyons quand le film arrivera en streaming et sur quelle plateforme. Bien sûr, il sera d’abord diffusé en salles le mercredi 20 décembre.

Pourquoi regarder Aquaman et le Royaume Perdu

Aquaman est désormais un héros à part entière. Ses pouvoirs ont été renforcés grâce à son expérience et il mène désormais une vie dans laquelle il concilie le personnel avec les difficultés d’être l’un des défenseurs des océans. Cependant, Black Manta revient pour devenir un véritable problème pour Aquaman, au point de revendiquer le trident noir pour lui-même, une arme si dangereuse qu’elle déchaîne une force sombre et dangereuse qui met le monde entier en danger.

Ainsi, Aquaman a une mission très claire, mais il devra s’allier avec son frère, l’ancien roi de l’Atlantide et maintenant prisonnier pour ses crimes. Cette alliance façonnera l’avenir de la planète.

En général, Aquaman promet d’être un film aussi amusant que le précédent, avec de superbes effets visuels et parfait pour déconnecter et profiter un moment. Cependant, les premiers tests professionnels du film n’ont pas encore été publiés, donc très peu d’informations sont disponibles à ce sujet.

Plateforme de streaming et date de sortie du nouveau film de Jason Momoa

Le film fera sans aucun doute ses débuts dans le catalogue de HBO Max. Pourquoi ? Très simple, le film est produit par Warner Bros, tout comme tout autre film de l’univers des super-héros DC. Étant donné qu’HBO Max appartient au géant de la production, il est évident que ce film arrivera là-bas.

D’autre part, la date de sortie est un peu plus difficile à deviner. Normalement, les films de cette nature arrivent généralement en streaming entre 45 et 90 jours après leur sortie, donc il serait diffusé au plus tôt dans les premières semaines de février et au plus tard en mars ou avril. Bien que cela soit purement spéculatif.