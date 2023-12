Le Samsung Galaxy S22 est également mis à jour avec le correctif de sécurité de décembre

La mise à jour de sécurité de décembre a déjà commencé à arriver sur les modèles bloqués et débloqués du Samsung Galaxy S22 aux États-Unis, avec les versions de firmware S90xUSQS3DWKA et S90xU1UES3DWL1 respectivement.

Le Samsung Galaxy S22 reçoit la mise à jour Android de décembre 2023

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs terminaux avec le dernier patch de sécurité Android, correspondant au mois de décembre 2023. Ainsi, après avoir déployé la dernière mise à jour de sécurité Android sur les Galaxy S23 et Galaxy S21, c’est maintenant au tour des fleurons situés entre les deux, les Samsung Galaxy S22.

Ainsi, comme nous le confirme le site spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de décembre 2023 sur le terminal le plus mesuré de sa génération précédente de smartphones haut de gamme, le Samsung Galaxy S22.

Le Samsung Galaxy S22 reçoit le patch de sécurité de décembre 2023 aux États-Unis

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de décembre sur les Samsung Galaxy S22 standard aux États-Unis et on s’attend à ce qu’elle s’étende au reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité est déployée sur les modèles bloqués par l’opérateur du Samsung Galaxy S22 avec la version de firmware S90xUSQS3DWKA et sur les versions débloquées avec le numéro de version S90xU1UES3DWL1.

Ces deux firmwares incluent le patch de sécurité de décembre 2023, qui corrige un total de 75 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité. De toutes ces corrections, 54 ont été résolues par Google et le reste par Samsung lui-même, et parmi les premières, sept sont d’une importance critique, 43 ont été classées comme étant d’une haute priorité et les 3 restantes sont « modérées ».

Le Samsung Galaxy S22 est sorti sur le marché début 2022 avec Android 12 à bord, l’année dernière il a été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.0, en début d’année il a reçu One UI 5.1 et il y a seulement un mois, il a été mis à jour vers Android 14 avec One UI 6.

Comme d’habitude, une fois que cette nouvelle mise à jour de sécurité sera disponible sur les Samsung Galaxy S22 du monde entier, vous pourrez l’installer sur votre terminal en accédant au menu Paramètres de votre appareil, puis à la section Mise à jour logicielle, et enfin en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.