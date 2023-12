J’ai besoin d’un bon téléphone portable et bon marché à offrir pour les fêtes de Noël : quels Xiaomi, Redmi et POCO choisirais-je ?

Bien que le 6 janvier et les Rois Mages soient prédominants en France, il est indéniable que le Père Noël et les cadeaux de Noël ont gagné en popularité, et il y a des gens qui préfèrent offrir des cadeaux le 24 et en profiter tout au long des fêtes. Et l’un des cadeaux et auto-cadeaux technologiques les plus courants est un smartphone.

Vous cherchez un terminal à offrir ou à vous offrir qui soit bon, beau et bon marché ? Eh bien, parmi les trois marques de Xiaomi, nous vous recommanderons un modèle de chaque, toujours adapté à un budget équilibré entre économie et fonctionnalités.

Le moins cher, POCO M5 avec 4 Go de RAM

La gamme de Xiaomi la plus orientée vers le public jeune, POCO est la sous-marque la plus récente des trois, et ses terminaux se distinguent par leurs écrans et leurs appareils photo. Parmi leur catalogue, nous vous recommandons le POCO M5, un terminal efficace, bien conçu et à un prix très abordable. De plus, il répond à la norme minimale que nous recommandons pour les smartphones économiques : au moins 4 Go de RAM – un téléphone avec 2-3 Go de RAM peut aussi faire l’affaire, mais pour les normes actuelles, il manque de puissance – et une charge de plus de 10 W.

Avec un design très attrayant, le POCO M5 est doté d’un écran FHD+ DynamicSwitch de 6,58 pouces, avec un design DotDrop qui illustre l’encoche supérieure en forme de goutte d’eau qui abrite la caméra frontale selfie de 5 mégapixels. Un écran qui a également un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est rare dans cette gamme de prix.

Le POCO M5 est équipé d’un processeur MediaTek Helio G99, très efficace pour la multitâche et les jeux en général. Cela est soutenu par les 4 Go de RAM et les 128 Go d’espace de stockage interne de ce modèle en particulier. Son appareil photo se compose d’un triple objectif avec une caméra principale de 50 mégapixels, un objectif de profondeur de 2 MP et un objectif macro de 2 MP pour capturer les détails. Il dispose également de fonctionnalités de sécurité biométriques telles que la reconnaissance faciale grâce à l’IA, un capteur d’empreintes digitales pratique sur le côté et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

XIAOMI Xia Poco M5 64-4-4G-ye M5 LTE 64/4GB Yellow

Redmi Note 12, le favori de la communauté



Il n’est pas surprenant qu’il figure toujours parmi les best-sellers sur Amazon tout au long de l’année. Le Redmi Note 12 est l’un des téléphones Xiaomi qui laisse la meilleure impression auprès de ses acheteurs. Nous vous le recommandons car pour son prix, il offre un écran de luxe et 8 Go de RAM, ce qui signifie amplement de puissance pour exécuter HyperOS et toutes les applications disponibles.

Un smartphone sorti cette année, le Redmi Note 12 attire l’attention par son design et son écran AMOLED lumineux et coloré, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est pratiquement impossible à trouver dans cette gamme de prix. L’écran FHD+ de 6,67 pouces avec DCI-P3 offre une large gamme de couleurs, ce qui en réalité un plaisir pour regarder des vidéos.

Équipé d’un processeur mobile Snapdragon 685 de 6 nm avec une CPU à 2,8 GHz, le Redmi Note 12 offre une expérience multitâche efficace et fluide que vous souhaitiez utiliser ses fonctions de photographie, de jeux, d’audio ou de multimédia. Et pour que tout tienne la route, une énorme batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 33 W pour atteindre 100% de charge en un peu plus d’une heure.

Et qu’en est-il des caméras ? Même dans sa gamme la plus économique, Xiaomi ne néglige jamais cet aspect, et son Redmi Note 12 dispose d’un module à triple objectif avec une caméra principale de 50 MP, un appareil photo ultra grand-angle de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP, ainsi qu’une caméra frontale selfie de 13 MP perforée microscopique dans l’écran lui-même.

Xiaomi SMARTPHONE Xiaomi REDMI NOTE 12 8GB/256GB DUAL VERDE

Xiaomi 13 Lite, puissant, polyvalent et abordable



Si vous voulez un smartphone haut de gamme, mais que vous n’avez pas le budget nécessaire et que votre limite est d’environ 500 euros, la réponse se présente sous la forme d’un smartphone milieu de gamme au design premium et au prix bien ajusté : le Xiaomi 13 Lite peut être décrit comme la version la moins chère du haut de gamme Xiaomi de 2023, ce qu’il est exactement : il vous permet de vivre une expérience de smartphone haut de gamme sans vous ruiner ni le payer en 2 ans.

Le Xiaomi 13 Lite a un design ultra fin à double courbure 3D, à l’avant et à l’arrière, avec un écran AMOLED FHD+ de 6,55 pouces et jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement, compatible en plus avec HDR10+ et Dolby Vision Atmos, ce qui en réalité l’idéal pour regarder des contenus de séries, des films, des diffusions en direct sur YouTube ou des flux sur Twitch.

Le smartphone offre une puissance importante grâce à son processeur Snapdragon 7 Gen 1 à 8 cœurs, qui vous permet de jouer et de faire de la multitâche sans problème de performances grâce également aux 8 Go de RAM – pensez déjà à la mise à niveau vers HyperOS. Et pour ne pas négliger l’appareil photo avant, le Xiaomi 13 Lite est doté d’un double appareil photo selfie avec un objectif ultra grand-angle de 32 mégapixels et un capteur de profondeur de 8 MP, ainsi que deux petites torches que Xiaomi a placées en haut de l’écran pour une bonne luminosité.

L’appareil photo principal est composé d’un module à triple objectif avec un appareil photo ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un objectif principal grand-angle de 50 MP. Le tout est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 67W pour une recharge à 100% en seulement 40 minutes.

Xiaomi 13 Lite 5G 256GB/8GB RAM Dual-SIM blau

