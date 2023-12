Le superordinateur comparable au cerveau humain arrivera bientôt : il effectue 228 billions d’opérations par seconde

Le nouveau superordinateur qui vise à égaler le traitement humain est en cours de développement en Australie et sera bientôt une réalité

En Australie, un ordinateur est en train d’être créé pour égaler la capacité de traitement du cerveau humain et il sera appelé DeepSouth.

Le corps humain est l’une des machines les plus avancées qui existent, la technologie essaie depuis des siècles d’imiter tout le potentiel concentré dans le cerveau. Il semble que cela soit de plus en plus proche, aujourd’hui nous avons appris le développement d’un superordinateur qui sera capable d’égaler les 228 billions d’opérations effectuées par le cerveau humain.

Une équipe de chercheurs de l’Université Western Sydney est responsable de ce projet qui pourrait révolutionner complètement le secteur de l’informatique. DeepSouth est l’ordinateur qui résultera de cette recherche et qui a suscité une énorme agitation en raison de toutes les implications qu’elle entraîne.

DeepSouth est le superordinateur qui n’a rien à envier à un cerveau humain

La première publication a été faite sur le centre de nouvelles de l’Université Western Sydney, informant à la fois les étudiants et les chercheurs du projet en cours de développement. Ce que nous avons pu apprendre grâce à cette annonce est le potentiel offert par DeepSouth.

Pour y parvenir, le superordinateur utilisera une architecture de calcul neuromorphique, qui imite la structure et le fonctionnement des neurones et des synapses du cerveau. Cela lui permettra d’effectuer des tâches d’intelligence artificielle, telles que l’apprentissage, la mémoire, la reconnaissance des modèles et la prise de décision, de manière plus efficace et rapide que les ordinateurs conventionnels.

Cet ordinateur aura une capacité de traitement de 228 billions d’opérations par seconde, ce qui équivaut à la puissance de 50 millions d’ordinateurs personnels. De plus, il consommera beaucoup moins d’énergie que les systèmes actuels, car il n’utilisera que l’électricité nécessaire pour chaque opération.

Le superordinateur comparable au cerveau humain aura de nombreux avantages pour la société, car il pourra être appliqué à divers domaines, tant académiques qu’industriels. Par exemple, il pourra aider les scientifiques à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau.

Il pourra également contribuer à la création de systèmes intelligents capables d’interagir avec l’environnement et de s’adapter à celui-ci, comme des robots, des véhicules autonomes, des drones ou des dispositifs de réalité virtuelle et augmentée.

Le professeur André van Schaik, directeur du projet, affirme que le superordinateur sera un outil révolutionnaire pour l’innovation et l’avancement des connaissances. « Le système neuromorphique nous permettra d’explorer les limites de l’intelligence artificielle et des neurosciences, et d’ouvrir de nouvelles frontières dans la science et la technologie », dit-il.

Ce superordinateur comparable au cerveau humain est un projet pionnier dans le monde, qui place l’Université Western Sydney en tant que référence internationale dans le domaine du calcul neuromorphique. Le projet bénéficie du support du gouvernement australien, qui a alloué 24 millions de dollars à son financement.