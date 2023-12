Pour une durée limitée, ce OnePlus haut de gamme avec 16 Go de RAM, une charge de 80W et Android 14, voit son prix baisser

Il a commencé en dominant le milieu de gamme, mais cette nouvelle version a fait un bond en avant et joue maintenant avec les plus grands.

Le OnePlus Nord 3 est une bête qui brille de sa propre lumière sur un marché saturé de smartphones haut de gamme.

Actuellement, le haut de gamme Android est plus saturé que jamais en termes de terminaux. C’est une bonne chose pour l’utilisateur qui peut payer beaucoup moins cher pour un matériel à la hauteur d’autres smartphones de plus de 1000 euros. Mais il y a un modèle qui n’a pas fait beaucoup de bruit, mais qui nous a enthousiasmés pour de nombreuses raisons : le OnePlus Nord 3.

La famille Nord de OnePlus a commencé comme une référence dans le milieu de gamme avec sa première et deuxième génération. Cependant, OnePlus a voulu que cette famille fasse le saut vers le haut de gamme en intégrant soudainement l’un des derniers processeurs de MediaTek. Le meilleur de tout, c’est que, malgré son prix officiel de 549 euros (maintenant réduit à 469 euros), vous pouvez l’acheter à un prix beaucoup plus avantageux de 378 euros sur AliExpress en utilisant le code NYFR35 jusqu’au 23 décembre. Et attention, il s’agit de la version avec 16 Go de RAM et 256 Go de mémoire.

Obtenez (selon moi) le meilleur OnePlus du moment en termes de rapport qualité-prix

Tout d’abord, vous devez savoir que ce OnePlus Nord 3 vient de mettre à jour vers Android 14. C’est déjà l’un des points forts majeurs de départ. Nous parlons d’un smartphone mince de 8,1 mm d’épaisseur et très léger avec un boîtier en plastique résistant IP54 et un poids de 193 grammes.

Son écran surprend par sa taille, 6,74″ de diagonale avec une résolution Full HD+. Il dispose d’une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, d’une luminosité maximale de 1450 nits et de la compatibilité HDR10+. Son verre est bien protégé et résistant aux rayures, avec une courbure 2,5D incluse. Et le lecteur d’empreintes digitales est intégré dans l’écran.

La bête à l’intérieur s’appelle Dimensity 900, avec une architecture de 4 nm et une vitesse d’horloge maximale de 3,05 GHz. Il est accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go de stockage UFS 3.1. Cela permet à ce OnePlus Nord 3 de fonctionner parfaitement dans toutes les tâches, dépassant même les 1,1 million de points au test Antutu, niveau Snapdragon 7+ Gen2 ou Snapdragon 8+ Gen1.

Un autre aspect remarquable de ce OnePlus est son triple appareil photo arrière avec stabilisateur optique. Il est composé d’un capteur Sony IMX890 de 50 MP f/1.8, d’un grand angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro. Quant à l’appareil photo selfie, il s’agit d’un Sony IMX471 de 16 MP très performant pour les photos de portrait avec plusieurs personnes.

Le téléphone OnePlus intègre également une grande batterie de 5000 mAh avec une charge ultra rapide de 80W. Dans cette offre, vous pouvez choisir entre la version UK ou européenne. Il vaut mieux choisir la version européenne afin de ne pas avoir à utiliser d’adaptateurs. Il est livré avec le chargeur d’origine de 80W.

➡️ Voir l’offre OnePlus Nord 3 (16/256 Go) avec le code NYFR35

Enfin, ce OnePlus Nord 3 est sorti en juillet 2023, mais il possède toutes les fonctionnalités en matière de connectivité : il est compatible avec les réseaux 5G, dispose du NFC pour les paiements sans contact, prend en charge le WiFi 6, le Bluetooth 5.3, le GPS et la Double SIM, ainsi que l’infrarouge.

