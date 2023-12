Changement historique dans l’Apple Watch : les bracelets actuels pourraient ne pas être compatibles avec le prochain modèle

Plusieurs sources affirment déjà qu’Apple prévoit de changer le mécanisme des bracelets avec la prochaine génération de l’Apple Watch.

Une récente Apple Watch avec bracelet de couleur bleue

L’Apple Watch Series 10, ou Apple Watch X comme l’appellent certaines sources, représente l’une des plus grandes révolutions de l’histoire de la montre intelligente d’Apple, introduisant des nouveautés jamais vues auparavant dans cette gamme de produits. Parmi ces changements, on peut s’attendre à un design renouvelé et à un plus grand nombre de fonctions de surveillance de la santé et de l’activité.

Ces nombreux changements auront des conséquences, et elles ne seront pas toutes positives. Déjà en août, le célèbre analyste de Bloomberg, Mark Gurman, a suggéré qu’Apple pourrait changer le mécanisme utilisé pour fixer les bracelets de la montre avec la dixième génération de l’Apple Watch, et ces rumeurs prennent aujourd’hui encore plus de force.

Apple introduirait des connecteurs de bracelet redessinés dans l’Apple Watch Series X

Depuis l’annonce de la première génération de l’Apple Watch en 2014, Apple a utilisé le même mécanisme de bracelets tout au long des différentes générations de produit. Même l’Apple Watch Ultra n’a pas apporté de changements à cet égard.

Le mécanisme original de fixation des bracelets à l’Apple Watch utilise une combinaison de languettes, de broches et d’un mécanisme magnétique pour faciliter l’installation et le retrait du bracelet. Une extrémité du bracelet comporte une languette avec des broches qui s’insère dans le boîtier de la montre, tandis que l’autre partie comporte des trous qui correspondent à ces broches. Les aimants à l’intérieur du bracelet et du boîtier s’attirent, assurant une connexion magnétique et maintenant le bracelet en place de manière sécurisée.

Comme avec d’autres mécanismes présents dans les montres intelligentes de différentes marques, l’un des grands avantages de ce système est qu’il ne nécessite pas d’outils spécifiques et le changement de bracelet peut être effectué facilement.

Mais Apple se préparerait à un grand changement pour la première fois dans l’histoire de l’Apple Watch. Un « fuiteur » bien connu et collectionneur de prototypes d’appareils Apple affirme dans son profil X que la prochaine génération de l’Apple Watch introduira des connecteurs complètement redessinés et que les bracelets vendus jusqu’à présent ne seront plus compatibles.

Si ce changement se concrétise, cela représenterait l’un des mouvements les plus controversés d’Apple ces dernières années. De nombreuses personnes ont acheté des dizaines de bracelets au fil des années, et du jour au lendemain, ils pourraient ne plus être compatibles avec l’Apple Watch.

Pour l’instant, il n’est pas clair quelles seront les principales différences que le nouveau mécanisme introduira, ni pourquoi cette décision aurait été prise. Il faudra attendre septembre de l’année prochaine pour lever les doutes.