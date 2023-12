La Terre vient de recevoir un message envoyé à 31 millions de km de distance : il contient une vidéo d’un chat

Les communications interplanétaires ont franchi une nouvelle étape avec la transmission d’une courte vidéo depuis l’espace, à une vitesse supérieure à celle de nombreux services Internet.

Une vidéo d’un chat comme celle-ci a été envoyée depuis l’espace vers la Terre à une distance de 31 millions de kilomètres.

Lorsque nous parlons de la possibilité pour l’humanité de s’étendre au-delà du système solaire, l’un des défis technologiques auxquels nous sommes confrontés est celui de la communication interplanétaire. Il est vrai qu’à d’autres occasions, des messages ont été envoyés dans l’espace, que ce soit à travers les sondes Voyager pour savoir si nous sommes seuls dans l’univers, ou avec l’intervention directe de personnes anonymes.

Dans le cadre de la recherche sur la communication interplanétaire, la NASA mène une mission connue sous le nom de Psyche, dans laquelle elle a envoyé une sonde dans l’espace avec l’idée qu’elle atteigne un astéroïde du même nom. Cet astéroïde est riche en métaux et est situé à plusieurs millions de kilomètres de notre planète. Et il semble que le premier message envoyé ait reçu une réponse réussie.

Une vidéo d’un chat, la réponse reçue

Lorsque la sonde était à 16 millions de kilomètres de la Terre, il a été envisagé d’envoyer une vidéo haute définition en réponse vers la Terre. Cela permettrait de vérifier combien de temps cela prendrait à ce message pour nous parvenir, calculant ainsi le temps nécessaire pour recevoir les données scientifiques de la mission.

Le défi de réaliser une telle prouesse est immense. De plus, la difficulté augmente à mesure que la quantité de données à transmettre est plus importante. La NASA voulait utiliser un exemple simple et court, donc elle a renvoyé une vidéo de 15 secondes d’un chat orange qui essaie d’attraper un pointeur laser rouge.

Au cas où quelqu’un se pose la question, non, le chat n’est pas à bord de la sonde. La vidéo a été enregistrée sur Terre, incorporée dans l’engin spatial, puis transmise depuis une distance de 31 millions de kilomètres. Et combien de temps a-t-il fallu pour arriver sur Terre ? En tenant compte du retard qui se produit à une distance de 63 secondes-lumière, seulement 101 secondes.

La vidéo a été codée à l’aide de signaux laser proches de la fréquence infrarouge, qui ont été envoyés depuis la sonde vers le télescope Hale de Mont Palomar. La transmission a été téléchargée et envoyée ensuite au Laboratoire de propulsion des fusées, où elle a été reçue comme un grand succès. En réalité, selon les scientifiques du laboratoire, la vitesse de transmission est supérieure à celle de nombreuses connexions à large bande que nous utilisons pour nous connecter à Internet.

Vous pouvez voir ci-dessus la vidéo du chat qui a été envoyée depuis l’espace vers la Terre.