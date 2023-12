La nouvelle IA de Google peut générer des vidéos à partir de texte : les résultats sont impressionnants

VideoPoet, la dernière nouveauté de Google en IA, a créé des vidéos spectaculaires.

Les résultats sont incroyables

Google a présenté VideoPoet, un grand modèle de langage (LLM) qui peut générer des vidéos à partir de texte. La multinationale a montré quelques créations et les résultats sont incroyables, car le niveau de détail et la continuité des éléments sont extrêmement élevés. Certaines intelligences artificielles de Google étaient déjà capables de créer des vidéos, mais pas avec autant de continuité que VideoPoet, qui peut maintenir le même design de ses éléments pendant plusieurs secondes. De plus, il est capable d’effectuer plusieurs tâches simultanément.

Les meilleures créations de VideoPoet

Ce modèle peut générer des images et des vidéos en réponse à n’importe quelle demande. Peu importe la complexité du texte, VideoPoet est capable de l’exprimer graphiquement. C’est ce que démontre Google en l’illustrant avec des créations aussi singulières qu’un renard origami se promenant dans la forêt, un écureuil médical analysant une radiographie ou un requin projetant un rayon laser par la bouche.

Cependant, il ne se limite pas à la génération de vidéos. Ce grand modèle de langage peut effectuer plusieurs tâches telles que la conversion de vidéos en audio ou la stylisation de vidéos, l’une des plus singulières étant sa capacité à convertir des images en vidéos. Nous pouvons le constater avec les exemples intégrés ci-dessous ce paragraphe.

Un autre aspect marquant de VideoPoet est la cohérence de ses créations. Il utilise chaque seconde pour définir la seconde suivante, ce qui permet à la fois aux éléments et aux personnages de se ressembler presque parfaitement. Google a montré ce dont il est capable en publiant un court métrage mettant en vedette un raton laveur voyagant à travers le monde et visitant l’espace.

La multinationale a combiné les capacités de Bard avec celles de VideoPoet. Elle a d’abord demandé à Bard de rédiger un court métrage sur un raton laveur, en indiquant comment chaque scène serait et la liste des instructions (prompts) que le générateur vidéo devrait suivre. Ensuite, chaque instruction a été utilisée pour créer la vidéo à l’aide de VideoPoet.