Samsung ajoute les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 à son programme de Réparation Autonome : vous pouvez maintenant les réparer vous-même

Samsung a ajouté à son programme Self-Repair ses derniers appareils pliables, qui peuvent désormais être réparés par les utilisateurs qui souhaitent le faire eux-mêmes.

Image du Samsung Galaxy Z Flip 5.

Il y a déjà près de deux ans que Samsung a lancé son programme Self-Repair, avec lequel les utilisateurs pouvaient enfin réparer eux-mêmes leurs appareils. D’autre part, ce n’est qu’en juin de cette année qui s’achève que l’usine a facilité ce processus aux utilisateurs, en l’étendant au territoire européen et à la France. Fondamentalement, cela fonctionne comme une boutique de la marque qui met à la disposition des utilisateurs des kits de réparation et des pièces d’origine qu’ils peuvent acheter.

Le programme Self-Repair vient de recevoir, selon ce que nous ont rapporté nos contacts chez SAMMobile, deux nouveaux appareils qui s’ajoutent à sa liste. Nous parlons ici des Samsung Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5, que nous avons déjà pu analyser sur Netcost-security.fr et constater pourquoi le fabricant coréen domine le marché des appareils pliables de manière incontestable.

Qu’est-ce que le programme Self-Repair propose à ces appareils ?

Les utilisateurs d’un Samsung Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 qui souhaitent réparer leurs appareils sans passer par un service technique trouveront désormais dans le programme Self-Repair de leurs territoires respectifs des pièces de rechange pour ces appareils : des verres pour le dos, des ports de charge, des haut-parleurs, des écrans, des tiroirs pour les cartes SIM, des boutons et bien plus encore.

En plus de ces pièces, les utilisateurs peuvent également acheter un ensemble d’outils spéciaux pour pouvoir ouvrir leurs téléphones avec certaines garanties, bien que le meilleur reste le fait de pouvoir acheter des pièces d’origine avec lesquelles remplacer celles endommagées. C’est une façon de s’assurer que nos terminaux ne perdront rien en termes de qualité.

Il est important de signaler que ce service de pièces de rechange s’étend également aux Galaxy Book, ainsi qu’aux tablettes du fabricant coréen. Pour les ordinateurs portables, il est possible d’obtenir des batteries d’origine, des écrans, des ventilateurs de refroidissement, des coques avant et arrière, des boutons d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales intégré, des haut-parleurs et même le pavé tactile.

La liste des appareils pris en charge par le programme Self-Repair de Samsung est la suivante :

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy A05s

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Book 2 Pro de 15 pouces

Galaxy Book 2 Pro 360 de 15 pouces

Nous rappelons que la France fait partie des pays admis dans le programme Self-Repair, donc si vous souhaitez réparer l’un de ces appareils vous-même, vous pourrez le faire avec l' »aide » du fabricant.