Nous savons déjà quel sera le premier défi d’activité de 2024 pour les utilisateurs de l’Apple Watch

Un défi consistant à compléter les anneaux d’activité pendant une période spécifique.

« Commencez l’année du bon pied » sera le premier défi d’activité de 2024

Si vous avez une Apple Watch à votre poignet, vous savez qu’à intervalles réguliers, Apple lance un défi d’activité dans l’application Fitness dans le but évident de nous inciter à bouger davantage. Chaque défi célèbre un moment de l’année, comme le Nouvel An, le Mois du Cœur, le Mois du Yoga, etc.

Comme d’habitude en début d’année, en 2024, nous aurons à notre disposition le défi appelé « Commencez l’année du bon pied », un défi qui encourage les utilisateurs à utiliser leur Apple Watch pour bouger davantage en complétant les anneaux pour obtenir la médaille correspondante.

« Commencez l’année du bon pied » sera le prochain défi d’activité de l’Apple Watch

Certains défis d’activité consistent à effectuer un entraînement pendant un certain nombre de minutes, mais dans ce cas, la régularité sera récompensée. Le premier défi d’activité consistera à compléter les trois anneaux d’activité pendant sept jours consécutifs en janvier 2024. Peu importe les jours ; ce qui compte, c’est l’enchaînement et que cela se fasse au cours du mois à venir.

Si vous avez déjà réussi le défi « Commencez l’année du bon pied », accomplir à nouveau le défi cette année vous permettra d’accumuler sa médaille dans l’application Fitness de votre iPhone. Si vous êtes nouveau sur l’Apple Watch ou si vous n’avez pas réussi le défi les années précédentes, c’est votre chance de commencer à collectionner des médailles également !

De plus, vous obtenez également des stickers pour l’application Messages d’Apple afin de les utiliser dans vos conversations, une manière de les rendre plus animées et de montrer que vous avez relevé le premier défi d’activité de l’Apple Watch de l’année. Les anneaux d’activité se complètent avec le mouvement quotidien, mais aussi avec les entraînements enregistrés avec l’Apple Watch via n’importe quelle application compatible.