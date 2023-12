Le nouveau POCO Launcher 4.0 est maintenant disponible : voici les nouveautés qu’il inclut

POCO lance la nouvelle version de son launcher qui sera compatible avec HyperOS et ne pourra être utilisé officiellement que sur ses appareils

POCO Launcher 4.0 est maintenant disponible avec une série de changements qui transformeront complètement l’interface des téléphones POCO.

POCO vient de sortir une nouvelle version de son launcher, POCO Launcher 4.0 est maintenant disponible avec une série d’améliorations qui visent à changer complètement la façon dont les utilisateurs interagissent avec l’appareil. Bien que cela soit déjà intéressant, la principale nouveauté du nouveau launcher pour les téléphones POCO est sa compatibilité avec HyperOS.

Oui, POCO Launcher 4.0 sera compatible avec le nouveau logiciel de Xiaomi appelé HyperOS, qui remplacera MIUI. La société asiatique est convaincue que c’est la fin d’une ère, ayant publié quels seront les premiers appareils à être mis à jour vers HyperOS au cours des prochains mois. La nouvelle version de POCO Launcher n’est qu’une étape de plus dans leurs plans.

POCO Launcher 4.0 : toutes les nouveautés de la nouvelle version

Il est important de préciser tout d’abord que toutes les nouveautés apportées par POCO Launcher 4.0 sont exclusives aux téléphones POCO, elles ne seront pas compatibles avec d’autres appareils. Bien que POCO Launcher puisse être installé sur d’autres téléphones Android, toutes les nouveautés ne fonctionneront que sur un appareil POCO.

Cela est décevant pour toutes les personnes qui se sont habituées aux fonctionnalités de POCO Launcher sur leurs appareils et qui attendaient avec impatience cette nouvelle version. Maintenant que cette situation a été clarifiée, examinons de plus près les changements apportés par POCO pour la version 4.0 de son launcher, dont la mise à jour la plus récente date du 19 décembre 2023.

Nouveaux designs de dossiers.

Nouveau sélecteur de widgets de MIUI et HyperOS.

Disposition 4×7 pour l’écran d’accueil.

Intégration de la vitesse des animations.

Toutes les fonctionnalités de MIUI ont été ajoutées à POCO Launcher.

Nouveau système de personnalisation via l’application « Themes ».

Nouveau menu horizontal pour les applications récentes.

Animation de zoom pour le fond d’écran.

Toutes ces fonctionnalités sont les principales nouveautés de POCO Launcher 4.0, bien que POCO ait également corrigé des erreurs et amélioré à la fois l’expérience et le fonctionnement du launcher au cours des derniers mois.

Il ne reste plus qu’à attendre que POCO Launcher 4.0 arrive sur les appareils compatibles. Si vous possédez un téléphone POCO, il est important de vérifier qu’il n’y a pas de mises à jour système en attente. Xiaomi est déterminé à faire évoluer ses appareils vers HyperOS et effectue les changements nécessaires pour rendre cela possible.