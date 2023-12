Microsoft Copilot peut maintenant faire de la musique pour toi

La société de Redmond s’est associée à la plateforme de création de musique par IA Suno pour vous permettre de créer vos propres chansons via Microsoft Copilot.

Le logo de Copilot, la plateforme d’IA générative de Microsoft

Depuis que Microsoft a annoncé, il y a un mois, que Bing Chat serait renommé Copilot, l’entreprise américaine n’a cessé d’améliorer sa plateforme d’IA générative pour devancer Gemini, la nouvelle IA de Google. Et ainsi, au cours de ces dernières semaines, nous avons appris que Copilot intégrera GPT-4 Turbo et DALL-E 3 et sera compatible avec l’application de visioconférence Stream.

Eh bien, nous venons d’apprendre que Microsoft Copilot vient de se mettre à jour avec une nouvelle fonction qui se chargera de convertir vos idées en chansons musicales.

Vous pouvez maintenant créer votre propre musique avec Microsoft Copilot

Microsoft a publié un article sur le blog officiel de Bing annonçant qu’il avait conclu un accord avec la plateforme de création de musique par IA Suno pour intégrer ses fonctionnalités dans Copilot. Fondamentalement, Suno a créé une IA capable de « générer des chansons complètes (paroles, instruments et voix chantées) à partir d’une seule phrase ».

Cela signifie que désormais, même si vous n’avez aucune connaissance en musique, vous pourrez utiliser Microsoft Copilot pour « créer des chansons amusantes, intelligentes et personnalisées avec un simple message ».

Pour commencer à créer vos propres morceaux musicaux avec Copilot et Suno, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez Microsoft Edge, accédez à la version web de Copilot et connectez-vous avec votre compte Microsoft

Cliquez sur l’onglet « Extensions » et activez le plugin Suno en basculant l’interrupteur situé en haut à droite

Créez une demande demandant à Copilot de créer une chanson pour vous, par exemple « Créez une chanson émouvante sur la vie quotidienne du point de vue d’un animal de compagnie » ou « Créez une chanson motivationnelle optimiste conçue pour les entraînements en salle de sport »

Une fois cela fait, Copilot et Suno créeront une chanson personnalisée pour vous en fonction des paramètres que vous avez indiqués et vous la montreront dans une fenêtre avec un lecteur intégré à partir duquel vous pourrez l’écouter et la partager avec vos amis, et où vous verrez également les paroles de la chanson.

Microsoft a confirmé que cette nouvelle fonctionnalité a déjà commencé à être déployée dans Copilot et qu’elle arrivera progressivement à tous les utilisateurs de sa plateforme d’IA générative dans les prochains jours.