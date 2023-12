Ces deux téléphones Xiaomi viennent de rejoindre la liste des appareils pouvant être mis à jour vers HyperOS de manière globale

Eh bien, il semble que le déploiement mondial de HyperOS ait commencé dès hier avec le Xiaomi 13 Ultra, et maintenant la folie a déjà commencé à se déchaîner. Comme la marque chinoise nous y a habitués, une fois qu’elle commence à mettre à jour un nouveau logiciel, elle ne peut plus s’arrêter de mettre à jour différents équipements, et c’est précisément le cas des Redmi Note 12S et POCO F5.

Les deux viennent de recevoir leur mise à jour globale vers HyperOS, bien que, comme cela s’est produit hier, nous parlons pour l’instant de variantes Mi Pilot afin que les utilisateurs sélectionnés puissent tester ce logiciel et signaler différents bugs avant que la version stable ne soit disponible dans quelques semaines.

Les Redmi Note 12S et POCO F5 peuvent désormais profiter officiellement de HyperOS

En commençant par le Redmi Note 12S, celui-ci vient de recevoir la ROM globale sous la version OS1.0.3.0.UHZMIXM et basée sur Android 14, une double mise à jour qui apportera de grandes améliorations à tous les niveaux, et cela est très important compte tenu de la gamme de ce produit pour que le système fonctionne beaucoup mieux.

En réalité, cela va se produire également avec le POCO F5, mais dans ce cas, la ROM déployée pour ce terminal est la version européenne sous la version OS1.0.4.0.UMREUXM. Ce logiciel est également basé sur Android 14 et il s’agit de la variante Mi Pilot, il faudra donc être un peu patient avant que la version stable ne soit déployée pour tous les utilisateurs.

Quoi qu’il en soit, nous pouvons déjà dire que le Redmi Note 12S et le POCO F5 sont prêts à recevoir HyperOS de manière complètement stable et officielle afin que nous puissions tous en profiter. Les avantages par rapport à MIUI 14 sont nombreux et variés, nous sommes donc impatients de pouvoir l’installer et en tirer le meilleur parti.

Source | MIUIes