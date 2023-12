Dernières heures pour obtenir ce smartphone à succès sous Android 14 et écran à 120 Hz pour 249 euros.

Le terminal POCO est l’un des mieux vendus de 2023, offrant une puissance à un prix juste.

Le POCO X5 Pro est un joyau qui s’est fait une place parmi les meilleurs vendeurs du moment grâce à des offres comme celle-ci.

Vous avez besoin de renouveler votre vieux téléphone ? Je vous propose celui qui figure parmi les meilleures ventes depuis plusieurs mois dans plusieurs stores et qui, grâce à un gros coupon, peut être obtenu pour seulement 249,49 euros sur AliExpress. Il s’agit du modèle POCO X5 Pro 8/256 Go, dont le prix est réduit grâce au code NYES25 disponible jusqu’au 23 décembre (samedi) matin.

Ce sont non seulement son prix et ses offres qui l’ont placé dans les poches de nombreux utilisateurs, mais aussi ses spécifications. Nous parlons d’un smartphone puissant, avec un bon écran et l’une des batteries les plus durables. Alors qu’il est vendu à 329,99 euros dans sa boutique officielle ou à 299 euros chez PcComponentes, l’offre d’AliExpress reste de loin la meilleure sur le réseau.

Pourquoi acheter un POCO X5 Pro pendant les fêtes de fin d’année

C’est à cette période que les rêves se réalisent, et quel meilleur rêve pour quelqu’un que de se voir offrir un smartphone. Et ce n’est pas une dépense excessive de 250 euros pour un téléphone, c’est la moyenne que la plupart des gens sont prêts à dépenser pour un tel terminal. De plus, vous repartez avec un bel appareil qui se démarque à plusieurs égards.

Tout d’abord, nous avons un smartphone mince, avec une épaisseur de seulement 7,9 mm et un poids de 181 grammes. Son écran Amoled de 6,67″ Full HD+ avec 120 Hz de rafraîchissement surprend dès la première mise sous tension. Il atteint une luminosité maximale de 900 nits, prend en charge l’HDR10+ et Dolby Vision, ce qui nous offre une qualité d’image surprenante.

La puissance n’est pas un problème grâce au processeur Snapdragon 778G de Qualcomm. Ses performances sont renforcées par les 8 Go de RAM LPDDR4X et la mémoire interne de 256 Go UFS 2.2 intégrées à ce téléphone. Ensemble, ils peuvent dépasser les 600 000 points dans le test Antutu, ce que peu de smartphones de cette gamme moyenne actuelle parviennent à faire.

La batterie de 5000 mAh fait de ce téléphone l’un des meilleurs du marché en termes d’autonomie. Son autonomie peut durer jusqu’à 2 jours complets sans problème et sa capacité de charge rapide de 67 W permet de le charger en moins de 40 minutes.

En termes de connectivité, ce POCO X5 Pro répond aux besoins de tous les utilisateurs, car il intègre toute une gamme de connectivités (filaire et sans fil) : 5G, NFC, port pour casque, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, double SIM et infrarouge.

J’ai gardé la partie photo pour la fin, car elle est très complète et impressionnante. À l’arrière, nous avons un ensemble triple caméra principal avec capteur principal 108 MP Samsung f/1.9 avec stabilisateur numérique, associé à un objectif grand angle Samsung PureCel de 8 MP et une lentille macro de 2 MP. Il peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et prendre des instantanés en HDR de grande qualité.

D’autre part, la caméra frontale est composée d’un objectif Omnivision de 16 MP f/2.4 capable de prendre des photos en mode portrait avec de bons détails des personnes impliquées. De plus, le POCO X5 Pro comprend un lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit et un système de refroidissement interne.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.