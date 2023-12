La prochaine saison de Ce que nous faisons dans l’ombre sera la dernière

Lo que hacemos en las sombras était un film au style de faux documentaire réalisé par Taika Waititi, qui est d’ailleurs engagé dans plusieurs projets en ce moment, notamment une adaptation de L’Incal d’Alejandro Jodorowsky et son film très attendu Star Wars, qu’il est en train d’écrire et qui avance pour l’instant sans grande hâte.

Le film racontait les aventures et mésaventures d’un groupe de vampires qui étaient parvenus jusqu’à notre époque en ne sortant que la nuit pour se nourrir, ce qui les avait privés de relations normales avec les êtres humains ou de s’adapter aux temps nouveaux et technologiques, bien qu’ils bénéficient de l’aide extérieure de fidèles prêts à tout pour devenir des suceurs de sang immortels.

Le bon accueil du film a donné lieu à une série créée par Jemaine Clement, qui a également co-réalisé le film original avec Waititi. Sortie en mars 2019, elle n’a pas tardé à être renouvelée pour une deuxième saison (et une troisième et une quatrième), jusqu’à ce que nous apprenions en juin 2022 que nous aurions également une cinquième et une sixième saison. La cinquième saison étant diffusée depuis juillet de cette même année, nous savons maintenant en plus que la sixième sera la dernière.

La saison 5 de Lo que hacemos en las sombras

La saison 5 de Lo que hacemos en las sombras suit les aventures d’un groupe de vampires qui partagent une maison depuis des centaines d’années. Dans cette saison, les vampires reviennent de leurs voyages à travers le monde pour trouver leur demeure au bord de l’effondrement et une nouvelle créature étrange dans la maison.

De plus, dans cette saison, les protagonnistes décident d’ouvrir une boîte de nuit pour vampires dans le but de payer les réparations nécessaires à leur maison en ruines, et ils essaient également d’élever leur compagnon Colin Robinson, transformé en bébé, pour éviter qu’il ne redevienne un vampire très énergique.

Cette saison, ainsi que toutes les précédentes, peuvent être vues sur Disney+ et HBO Max. Le film original est disponible sur Prime Video.

