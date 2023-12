Où se trouve le Google Play Store sur les téléphones Samsung

Vous avez un téléphone Samsung et vous ne parvenez pas à trouver le Google Play Store ? Nous vous montrons où le trouver.

Téléphone Samsung avec le Play Store sur l’écran d’accueil.

La raison pour laquelle la plupart d’entre nous optent pour un smartphone lors de l’achat d’un téléphone est essentiellement pour pouvoir installer des applications. Et si vous avez choisi un téléphone Samsung, vous devrez le faire via le Google Play Store, qui est la boutique officielle d’applications Android. Les smartphones de la marque coréenne utilisent généralement le système d’exploitation de Google, il est donc nécessaire de réaliser nos téléchargements à partir de cette boutique. Mais si vous ne trouvez pas cette boutique d’applications sur votre téléphone, vous avez probablement besoin d’un peu d’aide.

Le Google Play Store est-il installé sur mon téléphone Samsung ?

Tous les smartphones de la marque Samsung ont déjà le Google Play Store officiellement installé en série. Cela signifie que vous le trouverez déjà directement sur votre téléphone dès que vous le sortirez de la boîte et le mettrez en marche. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de télécharger le Google Play Store à partir d’un site externe. L’objectif de Samsung avec ses téléphones est qu’ils soient adaptés à une utilisation aussi simple que possible pour tout le monde, vous n’avez donc rien de particulier à faire pour avoir la boutique où télécharger vos applications préférées.

Il est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de rumeurs sur une possible disparition de la boutique Android des téléphones Samsung au profit de la Galaxy Store, la boutique d’applications propre à la marque coréenne qui peut servir d’alternative à Google Play.

Cependant, jusqu’à présent, Samsung n’a fait aucune démarche pour supprimer le Google Play Store. Non seulement il n’a pas mis d’obstacles à son utilisation, mais il le préinstalle toujours sur tous ses smartphones. Les rumeurs semblent plus liées à ce qui s’est passé chez Huawei, où les services de Google ont fini par disparaître à la suite d’une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qu’à de véritables intentions de la part de Samsung.

Par conséquent, si vous venez d’acheter un téléphone Samsung pour la première fois, vous pouvez être tranquille. Le Google Play Store sera là dès que vous allumerez votre téléphone pour la première fois afin que vous puissiez commencer à télécharger vos applications préférées.

Où puis-je trouver le Google Play Store ?

Le plus souvent, le Google Play Store se trouve sur l’écran d’accueil de votre téléphone, de sorte que vous le verrez immédiatement lorsque vous allumerez le téléphone.

Cependant, il faut noter que parfois, vous ne le trouverez pas là, mais dans le tiroir d’applications.

Pour accéder à ce tiroir d’applications, il vous suffit de frotter votre doigt vers le haut sur l’écran d’accueil de votre téléphone Samsung. Vous pourrez voir sur plusieurs écrans les icônes de toutes les applications que vous avez installées sur votre téléphone.

Si vous n’avez pas trop d’applications installées, il ne vous sera pas trop difficile de trouver le Play Store parmi elles. Mais si vous avez un grand nombre d’écrans avec des applications et que vous ne voulez pas perdre de temps à les chercher ou si vous ne l’avez simplement pas trouvé à première vue, vous pouvez également utiliser le moteur de recherche. En haut de l’écran où vous trouvez vos applications, vous verrez une boîte de recherche avec une loupe. Il vous suffira d’écrire les mots « Play Store » dedans et vous le trouverez directement sur votre écran plus rapidement.

Il est également important de noter que vous pourriez ne pas trouver le Play Store à première vue car il se trouve dans un dossier. Dans ce cas, ce que vous verrez sur l’écran d’accueil est une icône indiquant Google et plusieurs petites icônes d’applications. Si vous appuyez dessus, vous pourrez voir toutes les applications qui ont été enregistrées dans ce dossier. Et vous pourrez y trouver le Google Play Store, qui bien qu’il soit un peu caché, est toujours disponible pour vous.

Est-il possible de désinstaller le Google Play Store ?

Il est possible que vous ayez envisagé à un moment donné de désinstaller le Google Play Store de votre smartphone, que ce soit parce que vous voulez utiliser une autre boutique comme la Galaxy Store ou parce que vous préférez utiliser le Google Play Store depuis votre ordinateur pour télécharger vos applications. Mais la réalité est que vous ne pouvez pas désinstaller cette boutique d’applications de votre téléphone Samsung. La plupart des applications préinstallées par défaut sur nos téléphones n’ont pas l’option de désinstallation, donc il n’y a aucun moyen de la faire disparaître de votre téléphone.

Cela peut être un petit inconvénient si vous n’allez pas utiliser cette boutique d’applications, mais cela a aussi un côté positif. Et c’est que vous ne pouvez pas avoir désinstallé le Play Store par erreur. Si vous ne le trouvez pas, suivez les étapes précédentes, car il doit être là.

Bien que vous ne puissiez pas désinstaller le Google Play Store de votre téléphone Samsung, il est possible de le désactiver afin qu’il ne se mette pas à jour ou ne puisse pas vous être utile.

Pour ce faire, vous devrez entrer dans le menu Paramètres, puis dans Applications. Ensuite, vous verrez une liste de toutes les applications installées sur votre smartphone, classées par ordre alphabétique. Vous devrez appuyer sur Google Play. Si l’application est activée, vous verrez qu’elle est indiquée comme Installée à côté de son nom. Si elle est désactivée et que vous souhaitez la réactiver, il vous suffit d’appuyer sur Activer, qui apparaît en bas de l’écran. Et si vous voulez la désactiver, vous devez simplement appuyer sur Désactiver.

Cette procédure est totalement réversible, vous pouvez donc activer et désactiver le Play Store chaque fois que vous en avez besoin.