Microsoft et TomTom créent leur propre alternative à Android Auto avec une intelligence artificielle générative

Microsoft et TomTom s’associent pour fusionner leurs services Azure OpenAI et le Digital Cockpit, en recherchant une solution multimédia similaire à Android Auto pour nos voitures, mais cette fois avec une IA générative intégrée.

Image promotionnelle de Microsoft et TomTom avec le Digital Cockpit de l’entreprise d’Amsterdam.

Avec Google qui y travaille et le système Android Automotive qui se développe en fonctionnalités et en partenaires, la dernière étant Porsche, il est clair que d’autres fabricants tels que General Motors sont allés à contre-courant pour développer leur propre système d’exploitation afin de renforcer l’infodivertissement dans leurs véhicules de la manière la plus sûre, fonctionnelle et intégrée possible.

Cependant, le marché l’a dit et il semble que les systèmes propriétaires, les plus fermés, n’ont pas beaucoup d’avenir face aux options des géants de l’industrie mobile en compétition, et maintenant Microsoft, qui recherche toujours des alliances, s’est associé à TomTom pour nous offrir une sorte d’Android Auto avec IA générative, qui pourrait donner vie au système multimédia de n’importe quel véhicule avec toute la technologie du futur.

Bien sûr, tous les détails n’ont pas été révélés, mais dans le communiqué de presse, nous constatons déjà les possibilités initiales et l’ambition de TomTom qui souhaite être un pionnier en intégrant l’IA générative dans l’industrie automobile, ce que nous serions ravis de tester, évidemment.

TomTom propose son Digital Cockpit et Microsoft intègre la plateforme Azure OpenAI Service

L’idée de TomTom est de créer le premier assistant de conduite conversationnel, qui sera intégré nativement dans le Digital Cockpit de l’entreprise européenne, permettant une interaction beaucoup plus complète, naturelle et intelligente avec le système d’infodivertissement du véhicule.

Avec cet assistant, il ne sera plus nécessaire de se limiter à des commandes, ni de lui donner des instructions claires préfixées, mais tout conducteur ou passager pourra converser avec l’IA comme s’il parlait à n’importe quelle autre personne, pour qu’elle fasse des choses pour nous pendant que nous gardons notre attention sur la route, en demandant de nous guider vers une destination, trouver des points d’intérêt sur notre itinéraire, modifier les paramètres de l’air conditionné, contrôler la musique ou la radio, et même manipuler d’autres options disponibles dans le véhicule, telles que les compartiments automatiques modernes, l’éclairage, etc…

Avec Microsoft, notre vision commune est de stimuler l’innovation avec l’IA générative en offrant à nos clients des solutions encore meilleures. En tirant parti de notre expérience en matière de navigation et de technologie, nous créons une nouvelle et innovante forme d’interaction entre les personnes et leurs véhicules. En intégrant ce que chacune de nos deux entreprises sait faire de mieux dans une solution unique, nous transformerons l’expérience en voiture en permettant aux conducteurs de demander n’importe quoi à leur véhicule en étant convaincus qu’ils l’obtiendront. Mike Schoofs, Directeur Général chez TomTom.

Le produit qu’ils ont créé intègre donc la plateforme Azure OpenAI Service de Microsoft pour exploiter les modèles de langage génératifs les plus populaires, ainsi que d’autres technologies telles que Azure Kubernetes, Azure Cosmos DB et Azure Cognitive Services, toutes déjà testées et éprouvées, de façon à ce que cet assistant puisse être installé sur n’importe quel système d’infodivertissement sans complications, facilitant ainsi la vie des fabricants de voitures ayant peu d’expérience en logiciel.

Le délai de mise sur le marché est donc plus court que s’ils développaient leur propre solution de firmware propriétaire, tandis que l’utilisateur bénéficierait de la dernière technologie de la part d’entreprises reconnues du secteur, car évidemment, cet assistant sera nativement présent dans le Digital Cockpit de TomTom, qui est une plateforme ouverte et modulaire.

La collaboration entre TomTom et Microsoft ne date pas d’aujourd’hui, puisqu’elle remonte à 2016 lorsque la société d’Amsterdam promouvait Azure Maps, mais dans ce cas, les deux entreprises vont plus loin avec une application d’IA générative pionnière dans l’un des environnements où nous avons le plus besoin d’un assistant numérique qui nous permette de rester concentrés sur la conduite… Il faudra l’essayer!