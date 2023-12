La réussite de Bluey dévoilera 10 nouveaux épisodes ce janvier

Plus tard, ils arriveront également sur Disney Channel et Disney Junior.

La famille

Bluey, l’une des plus grandes surprises de 2022 en termes de séries d’animation pour enfants, prépare déjà son retour à l’écran avec 10 nouveaux épisodes, ce qui sera certainement très apprécié par tous ces parents et oncles qui ont déjà vu des dizaines de fois les épisodes actuellement diffusés.

Il reviendra évidemment sur Disney+ le 12 janvier. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Bluey est une femelle chien de race berger australien qui vit heureuse entourée de sa famille et de ses amis. Avec eux, elle découvre les merveilles de la vie quotidienne et partage ses aventures avec les plus jeunes de nos foyers, qui s’amusent et apprennent.

Les nouveaux épisodes

Voici le guide complet des prochains épisodes de Bluey, qui arriveront également sur Disney Channel et Disney Junior après leur diffusion sur la plateforme de streaming :

Maison : Bluey et Bingo construisent une maison très spéciale pour Kimjim, leur peluche.

: Bluey et Bingo construisent une maison très spéciale pour Kimjim, leur peluche. Exercice : Bingo joue à être la nouvelle employée de Bluey pendant que son père s’entraîne dans le jardin. Bluey, qui est la cheffe, apprend à Bingo à gérer le bureau pendant que son père fait plus d’exercice que jamais auparavant.

: Bingo joue à être la nouvelle employée de Bluey pendant que son père s’entraîne dans le jardin. Bluey, qui est la cheffe, apprend à Bingo à gérer le bureau pendant que son père fait plus d’exercice que jamais auparavant. Détente : Bluey et Bingo préfèrent explorer l’appartement de vacances plutôt que de se détendre à la plage avec leur mère.

: Bluey et Bingo préfèrent explorer l’appartement de vacances plutôt que de se détendre à la plage avec leur mère. Oiseau Bâton : Lors d’un voyage à la plage, Chili apprend à Bluey à lancer des bâtons. Pendant ce temps, Bingo et son père utilisent leur imagination lorsqu’ils trouvent un bâton en forme de tête d’oiseau.

: Lors d’un voyage à la plage, Chili apprend à Bluey à lancer des bâtons. Pendant ce temps, Bingo et son père utilisent leur imagination lorsqu’ils trouvent un bâton en forme de tête d’oiseau. Présentation : Lorsque Bandido dit à Bluey que le petit déjeuner est terminé, elle veut savoir pourquoi son père lui donne toujours des ordres.

: Lorsque Bandido dit à Bluey que le petit déjeuner est terminé, elle veut savoir pourquoi son père lui donne toujours des ordres. Dragon : Bluey demande à son père de l’aider à dessiner un dragon pour son histoire, mais il n’est pas très doué pour dessiner.

: Bluey demande à son père de l’aider à dessiner un dragon pour son histoire, mais il n’est pas très doué pour dessiner. Les filles de la forêt : À l’école, Coco veut jouer aux « Filless de la forêt » avec Indy, mais Chloe veut jouer à autre chose.

: À l’école, Coco veut jouer aux « Filless de la forêt » avec Indy, mais Chloe veut jouer à autre chose. Le store des téléviseurs : À la pharmacie, Bluey, Bingo et leurs amis s’amusent grâce aux moniteurs des caméras de sécurité.

: À la pharmacie, Bluey, Bingo et leurs amis s’amusent grâce aux moniteurs des caméras de sécurité. Toboggan d’eau : Bingo et Lila ont très envie de glisser sur leur nouveau toboggan d’eau, mais ils doivent faire attention à ne pas écraser les petites bêtes.

: Bingo et Lila ont très envie de glisser sur leur nouveau toboggan d’eau, mais ils doivent faire attention à ne pas écraser les petites bêtes. Cricket : Un match de cricket amical est organisé dans le quartier et aucun des parents ne parvient à éliminer Rusty, qui a passé de nombreuses après-midis à perfectionner sa technique de batteur.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.