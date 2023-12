Un des designers mythiques d’Apple quitte l’entreprise après 20 ans

L’exploration spatiale semble être trop attrayante pour pouvoir échapper à son appel et maintenant, un designer d’Apple a changé de poste

Apple perd un autre de ses designers les plus reconnus et sa fuite peut représenter un énorme problème pour l’entreprise.

Peter Russell-Clarke, l’un des designers industriels les plus influents d’Apple, a quitté l’entreprise après près de deux décennies de travail. C’est ce qu’a révélé un rapport de Bloomberg, qui a également annoncé que Russell-Clarke a rejoint Vast, une entreprise de technologie spatiale qui développe la première station spatiale commerciale au monde.

Russell-Clarke a rejoint Apple en 2005 et a fait partie de l’équipe de conception dirigée par Jony Ive, le légendaire designer qui a créé l’iPhone, l’iPad, l’iPod et l’Apple Watch. Russell-Clarke a participé à des projets tels que le MacBook Air, l’iPhone X, le HomePod et l’Apple Pencil. Il était également responsable de la conception de l’anneau de chargement sans fil de l’Apple Watch.

Son départ s’inscrit dans une série de changements au sein de l’équipe de conception d’Apple, qui a vu d’autres vétérans tels que Tang Tan, le chef de conception des produits iPhone et Apple Watch, et Steve Hotelling, l’ingénieur qui a travaillé sur des technologies clés telles que l’écran multitouch, Touch ID et Face ID, quitter l’entreprise.

Que fera Russell-Clarke chez Vast ?

Vast est une entreprise fondée en 2022 avec pour mission de développer les premières stations spatiales avec gravité artificielle. L’entreprise a prévu de lancer sa première station spatiale, appelée Haven-1, en août 2025, à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX. La station spatiale pourra accueillir quatre astronautes pendant 30 jours et offrira des opportunités pour la science, la recherche et la fabrication dans l’espace.

Russell-Clarke a rejoint Vast en tant que conseiller en design industriel et jouera un rôle clé dans la création de l’expérience des utilisateurs qui visiteront la station spatiale.

Selon Max Haot, PDG de Vast, Russell-Clarke apportera sa vision et son talent pour concevoir des produits qui soient fonctionnels, élégants et confortables. « Nous sommes ravis d’avoir Peter dans notre équipe. Son expérience et sa créativité nous aideront à réaliser notre rêve de vivre dans l’espace », a déclaré Haot.

Le départ de Russell-Clarke représente la perte d’un des designers emblématiques d’Apple, qui a contribué à façonner certains des produits les plus réussis et innovants de l’histoire de la technologie. Son travail a été récompensé par de nombreux prix et brevets, et a influencé la conception d’autres appareils et marques.

Cependant, Apple continue de compter sur une équipe de conception solide et expérimentée, dirigée par John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle. Parmi les membres de l’équipe, on trouve Richard Dinh, responsable de la conception des produits iPhone, Kate Bergeron, responsable de la conception Mac, et Evans Hankey, vice-présidente du design industriel.