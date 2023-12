Le meilleur bracelet intelligent de Xiaomi peut être le tien pour 54 euros

Avec un écran plus grand, ce gadget vous permet d’analyser votre sommeil et vos mouvements en détail.

La Xiaomi Smart Band 7 Pro est une excellente alternative aux autres montres intelligentes haut de gamme qui dépassent notre budget.

Vous ne savez pas quoi offrir à votre neveu, fils ou à cette personne âgée qui se promène chaque matin ? Eh bien, moi, je suis clair, la Xiaomi Smart Band 7 Pro est maintenant à 54 euros sur AliExpress Store, au lieu de 99,99 euros. Achetez-la aujourd’hui et vous l’aurez dans un délai maximum de 5 jours, parfaite pour le jour des Rois.

Ce bracelet intelligent hybride est l’un des plus complets du catalogue actuel de Xiaomi, aux côtés du modèle 8 Pro sorti en août en Chine. L’offre concerne la version mondiale de ce bracelet, mais si vous préférez la version chinoise, vous pouvez la payer seulement 45 euros également sur AliExpress.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Offrez un bon bracelet intelligent avec GPS pour seulement 54 euros

C’est le premier bracelet avec un grand écran que Xiaomi lance sur le marché, et il le fait avec une zone d’affichage 84% plus grande que celle du Xiaomi Smart Band 6. Il est équipé d’un écran Amoled de 1,64 pouces avec une résolution de 280 x 456 pixels avec de très bons détails et un verre incurvé sur les quatre bords. Vous pouvez le personnaliser selon vos goûts avec plus de 150 cadrans gratuits disponibles.

Il intègre une batterie de 235 mAh capable de nous offrir une autonomie de 12 jours en utilisation normale. Si nous le sollicitons davantage, en utilisant ses multiples capteurs pour s’entraîner quotidiennement ou la puce GPS pour se déplacer de manière occasionnelle dans un endroit inconnu, cette autonomie peut descendre à 6-7 jours. En mode GPS uniquement, vous pouvez l’utiliser pendant environ 18 heures.

Plus de 110 modes d’entraînement, de sports et d’activités divers vous attendent dans sa mémoire interne. 14 d’entre eux sont des entraînements spécialisés tels que le cyclisme, la natation ou la course à pied. Après chaque entraînement ou activité, vous pouvez partager vos réalisations avec d’autres amis et rivaliser avec eux en termes de calories brûlées ou de pas effectués.

En ce qui concerne les capteurs et puces qu’il intègre, cette Smart Band 7 Pro de Xiaomi est une prouesse d’ingénierie. Elle intègre un capteur de fréquence cardiaque qui fonctionne 24 heures sur 24, un capteur d’oxygène dans le sang, un suivi du sommeil chaque nuit, un podomètre pour connaître le nombre de pas effectués chaque jour et une puce de positionnement mondial compatible avec les systèmes BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS.

Un exploit réalisé par Xiaomi est l’intégration d’Alexa dans ce bracelet. Avec elle, nous pourrons consulter la météo d’une zone spécifique, définir des alarmes ou des rappels, et même contrôler nos dispositifs domestiques tels que des ampoules, des prises ou des robots aspirateurs, entre autres.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Smart Band 7 Pro

C’est un bracelet très bien construit, avec une grande résistance à l’eau et à une pression de 5 ATM. Il ne pèse que 20,5 grammes sans le bracelet et a une épaisseur de 11 mm. Il est très agréable au toucher et vous ne remarquerez même pas que vous le portez toute la journée, il est même très confortable la nuit. Dans cette nouvelle édition, des bracelets de différents matériaux ont été inclus, que vous pouvez acheter séparément, ainsi que des colliers pour porter votre smartband autour du cou.

