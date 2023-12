Ce téléphone ne coûte que 179 euros, il répond à tout et met Xiaomi dans une situation difficile

Ne tournez pas plus autour du pot, ce smartphone a tout ce dont vous avez besoin et coûte moins de 200 euros.

L’arrière du realme 10.

Le realme 10 est un bon milieu de gamme que je tiens à vous recommander, un smartphone complet que vous pouvez obtenir pour seulement 179 euros en ce moment même. Nous parlons de sa version mondiale, accompagnée d’un intéressant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Parce que tous les smartphones offrant un excellent rapport qualité-prix ne sont pas de Xiaomi.

Son prix initial? Un déjà intéressant 279 euros qui a progressivement baissé pour en faire une véritable affaire. Si vous recherchez un téléphone sur lequel vous pouvez profiter sans soucis, un appareil qui obtient d’excellentes notes dans tous ses domaines, ce realme 10 est génial pour moins de 200 euros.

realme 10 (128 Go)

Voici le smartphone de realme

Le cerveau de notre protagoniste a été fabriqué par le géant chinois MediaTek, c’est une puce en laquelle vous pouvez avoir une totale confiance. Nous parlons du Helio G99, qui fera fonctionner sans difficulté toutes sortes d’applications et de jeux. Ses 8 Go de RAM, quant à eux, vous permettront de travailler avec plusieurs applications en même temps sans perdre en vitesse.

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 33W

NFC et prise casque

Régalez-vous devant cette série à laquelle vous êtes accro, l’écran de ce realme déborde de qualité. Nous avons ici un écran AMOLED de 6,4 pouces et une résolution Full HD+ qui ne laissera personne indifférent. De plus, il est fluide grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz, vous ne manquerez de rien.

Et qu’en est-il des caméras ? Eh bien, elles font du bon travail, ne vous laissez pas tromper par le fait qu’il n’y en ait « que » deux capteurs. Vous pourrez exploiter son capteur principal de 50 mégapixels et son objectif grand angle dans toutes sortes de situations.

realme 10 (128 Go)

Vous n’avez plus à réfléchir, ce realme 10 est un smartphone complet et équilibré qui rivalise avec les meilleurs pour moins de 200 euros. Je l’ai recommandé à de nombreuses reprises, je pense que c’est l’une des options les plus judicieuses disponibles sur le marché.

