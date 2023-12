Tiny Wings : le légendaire jeu de l’iPhone se met à jour après deux ans avec de nouvelles missions et plus de nouveautés

Le mythique jeu d’Andreas Illiger reçoit une nouvelle mise à jour qui ajoute de nouveaux contenus.

Tiny Wings reçoit une nouvelle mise à jour

Les fans de jeux mobiles, surtout ceux qui utilisent iOS, savent très bien que Tiny Wings est l’un des titres les plus reconnus et aimés par la communauté des joueurs, étant considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs de la plateforme. Autrement dit, il est très difficile de ne pas connaître ce jeu puisqu’il est parmi nous depuis 2011 et a reçu de nombreuses mises à jour et versions pour les différents appareils et services d’Apple, tels que Apple Arcade et Apple TV, depuis sa sortie.

Sans aucun doute, c’est l’un des jeux mobiles casual les plus populaires parmi les joueurs qui aiment jouer à leur hobby sur leur smartphone, que ce soit régulièrement ou occasionnellement. Maintenant, Tiny Wings fait de nouveau parler de lui de manière totalement inattendue, mais cela justifiera le fait de profiter à nouveau de cette aventure.

Tiny Wings reçoit une nouvelle mise à jour avec plusieurs nouveautés

New Tiny Wings update is out: 100+ multicolored birds to unlock, 15 new missions, new AI for « Flightschool » (the other birds are not cheating anymore 🙂 and a lot of polish. Hope you enjoy it! 🐣 — Andreas Illiger (@AndreasIlliger) Décembre 18, 2023

Comme l’a annoncé son créateur, Andreas Illiger, dans un post sur X (anciennement Twitter), Tiny Wings bénéficie d’une nouvelle mise à jour qui apporte plusieurs nouveautés intéressantes au jeu. Ces nouveautés peuvent être consultées sur la page du jeu sur l’App Store, mais nous sommes ici pour vous apporter tous les détails. Tout d’abord, il semble que cette proposition soit désormais plus colorée, du moins c’est ce que affirme le responsable du jeu, qui indique également qu’il a fait de son mieux pour rendre le jeu encore plus amusant.

Les nouveautés les plus importantes de Tiny Wings sont l’ajout de plus de 100 nouveaux oiseaux à débloquer, ainsi que 15 nouvelles missions et une nouvelle IA pour l’École de vol. De nouveaux contenus considérables pour un jeu mobile qui a gagné en popularité depuis sa sortie originale en 2011.

« Vous avez toujours rêvé de voler, mais vos ailes sont trop petites. Heureusement, le monde regorge de magnifiques collines. Utilisez-les pour sauter ou glisser dessus, battez vos ailes et volez ! Au moins pour un moment, jusqu’à ce que la gênante gravité vous ramène au sol. Mais la prochaine colline vous attendra. Assurez-vous que la nuit ne vous rattrape pas et volez aussi vite que possible. Sinon, voler redeviendra juste un rêve », ainsi décrit le jeu sur sa page de l’App Store.