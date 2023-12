Peu importe ce que tu as entendu, la fin de Stranger Things ne sera pas « un rêve de Resines »

Ni una partida de Dungeons & Dragons.

Stranger Things

Il n’état probablement pas nécessaire de le préciser, mais au cas où, les frères Duffer ont voulu mettre fin une fois pour toutes à une question concernant leur série pour Netflix, Stranger Things, et qui concerne plusieurs rumeurs qui circulent récemment sur les forums concernant sa fin, qui aura lieu dans la saison 5 dont nous n’avons pour l’instant que les premières esquisses.

Matt et Ross Duffer ont récemment assisté à l’inauguration de la comédie musicale basée sur leur série, Stranger Things: The First Shadow, qui sert également de préquelle, et ont répondu au média Metro.co.uk à propos de ces théories.

Les théories sur la fin de Stranger Things

La première d’entre elles est ce que nous connaissons en France sous le nom populaire de « rêve de Resines », et parle du fait que les événements survenus à Hawkins n’ont en réalité jamais existé, s’étant produits uniquement dans l’esprit de l’un de ses protagonistes, ou même d’un autre personnage que nous ne connaîtrions pas encore et qui pourrait même être lié à Eleven et au Dr Martin Brenner.

La deuxième est encore plus compliquée, et suggère que toutes les actions entreprises par les habitants de la petite et maudite ville ont été guidées par le destin des dés, et que toute Stranger Things ne serait rien de plus qu’une énorme partie de Dungeons & Dragons (ou d’un jeu de société similaire).

Heureusement, non, bien que Matt Duffer ait plaisanté à ce sujet. « C’est exact. C’est la fin », a-t-il dit avec un sourire, avant d’ajouter un retentissant et sec « Non« . Son frère, quant à lui, a ajouté que « Ce serait équivalent à dire, ‘tout était un rêve’. Non, je vous assure que ce n’est pas ainsi que nous allons terminer le programme ».

De plus, les jumeaux ont affirmé qu’ils savent déjà depuis longtemps quelle sera la fin, et ils espèrent « qu’elle satisfera tout le monde. Nous verrons ».

