La housse ultime pour le Galaxy Z Flip le transforme en caméra vidéo : bouton de déclenchement, trépied et plus

Un étui des plus originaux pour ceux qui recherchent un accessoire à la hauteur de leur téléphone.

Ce design conceptuel combine la protection d’un étui avec la possibilité de le transformer en trépied.

Avec les prix des gammes les plus élevées, ne pas utiliser d’étui sur son téléphone, c’est comme vivre dangereusement. En effet, bien que beaucoup reconnaissent leur utilité, ils refusent de les utiliser. Eh bien, cet étui pour le Samsung Galaxy Z Flip, en plus d’offrir une fonctionnalité protectrice importante, peut également transformer votre téléphone en caméra vidéo avec trépied et déclencheur intégré.

Un étui multifonction

Ce design d’étui d’Ugly Duckling aurait ainsi cette double fonctionnalité : il est capable de protéger des chocs importants grâce à l’épaisseur et à la couverture de son étui adapté à la forme du Z Flip, et il permet également son utilisation en tant qu’appareil photo ou caméra vidéo avec son trépied fixe et un déclencheur qui, connecté par Bluetooth, permettrait d’actionner le bouton de déclenchement de l’appareil photo. Cependant, il s’agit d’un design conceptuel et n’est donc pas encore disponible à la vente.

Il s’agit d’une idée assez originale qui pourrait être très attrayante pour ceux qui recherchent un design spécial à la hauteur de leur téléphone haut de gamme, car souvent, les étuis pas cher ne rendent pas justice à la valeur de l’appareil qu’ils protègent, que ce soit en termes de design, de qualité des matériaux ou de niveau de protection offert. Surtout pour les modèles exclusifs du modèle pliable de Samsung, un étui de ce type s’adapterait parfaitement.

Le printemps pliable

Les téléphones pliables ont connu l’une de leurs plus grandes hausses en 2023 depuis leur commercialisation. En réalité, en Amérique latine, les Samsung Galaxy Z Flip5 et Fold5 ont largement dépassé les ventes de leur modèle précédent en quelques jours seulement. Les utilisateurs ont de plus en plus confiance dans les dispositifs pliables, et cela se traduit par de plus en plus de personnes prêtes à les adopter pour leur usage personnel.

En effet, la consolidation de la gamme pliable de Samsung peut être observée dans des détails d’anticipation, comme dans les informations révélées concernant leurs futurs modèles, qui, par exemple, indiquent un écran de taille plus grande que leurs versions actuelles. La société sud-coréenne, pionnière dans ce segment, est également la marque dominante dans le monde des smartphones pliables, ce qui suscite beaucoup d’attentes quant à l’orientation que prendront leurs prochains smartphones.