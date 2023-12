Le Pixel 8 Pro récupère l’une des meilleures fonctionnalités de photographie que Google avait supprimées

Le mode astrophotographie ultrapanoramique a été abandonné en 2020, mais Google l’a récupéré pour ses Pixel 8 Pro.

La caméra du Pixel 8 Pro est renforcée par cette fonctionnalité

Le Google Pixel 8 Pro a récupéré la fonctionnalité d’astrophotographie panoramique, qui permet à ses utilisateurs de prendre des photos à 0,5x la nuit. Cette fonctionnalité a été mise en œuvre sur les Pixel 4a et Pixel 5 de 2020, mais n’a pas été intégrée aux modèles suivants. Heureusement, ceux qui possèdent un Pixel 8 Pro pourront à nouveau prendre des photos avec l’objectif grand-angle tout en activant le mode astrophotographie.

Uniquement pour le Pixel 8 Pro

Parmi les derniers modèles de Pixel, le seul capable de prendre des photos à 0,5x tout en activant le mode astrophotographie est le 8 Pro. L’appareil lancé cette année peut le faire, mais pas le Pixel 8 ou le Pixel Fold. Il est très probable que cela soit dû à son capteur matériel, qui est de 48 MP à f/2,0, ce qui lui permet de capturer plus de détails que celui de 12 MP à f/2,2 qui équipe le Pixel 8.

Les Pixel 8 et autres modèles peuvent cependant prendre des photos en mode astrophotographie à 1x et 2x. Ils sont donc capables de prendre des images la nuit, mais pas en couvrant autant d’espace que le Pixel 8 Pro. Pour sélectionner ce mode sur n’importe quel Pixel, accédez à l’appareil photo et choisissez-le.

Le Google Pixel 8 Pro est l’un des téléphones portables avec les meilleurs appareils photo du marché, en particulier le troisième meilleur selon DXOMARK. Il se distingue par plusieurs aspects, notamment la profondeur de champ et le zoom. Cela lui permet de rivaliser directement avec les derniers modèles de HUAWEI et d’iPhone.

En plus de sa qualité, il se distingue également par d’autres fonctionnalités qui permettent de retoucher les photos grâce à l’intelligence artificielle. L’une des plus célèbres est Best Take, qui corrige les expressions des visages dans les photos de groupe. Nous devons également mentionner Magic Eraser ou Magic Editor, qui corrigent les erreurs de capture et permettent de créer des photos encore plus originales.