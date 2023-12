Ce Xiaomi de milieu de gamme de 2021 ne recevra pas la mise à jour vers HyperOS

Selon un récent rapport du média GSM China, les tests internes de HyperOS ont débuté sur tous les terminaux de la série Xiaomi 11, à l’exception du Xiaomi 11 Lite 5G.

Le Xiaomi 11 Lite 5G ne sera pas mis à jour vers HyperOS

À mesure que le déploiement de HyperOS progresse, nous découvrons quels sont les terminaux de Xiaomi qui recevront leur nouveau système d’exploitation basé sur Android et ceux qui n’en bénéficieront pas. Précisément, hier, le géant chinois a confirmé que la mise à jour mondiale vers HyperOS sera disponible pour 9 appareils de la marque au cours du premier trimestre 2024.

Eh bien, moins de 24 heures après cette annonce, un autre terminal Xiaomi qui ne recevra pas HyperOS vient d’être révélé et il s’agit du Xiaomi 11 Lite 5G, un terminal de milieu de gamme qui a été lancé au premier tiers de 2021.

Le Xiaomi 11 Lite 5G ne recevra pas HyperOS

Récemment, le média bien connu GSM China a publié un rapport affirmant que le Xiaomi 11 Lite 5G ne sera pas mis à jour vers HyperOS, car c’est le seul terminal de la famille Xiaomi 11, dont font également partie les Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite 5G NE et Xiaomi 11T, sur lequel les tests internes du nouveau système d’exploitation chinois n’ont pas encore commencé.

Comme l’explique ledit média, cela peut être dû au fait que, premièrement, le Xiaomi 11 Lite 5G est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 780G, une puce fabriquée par Samsung qui a été produite en quantités limitées, et deuxièmement, ce modèle en particulier a été peu vendu, car la marque chinoise l’a rapidement remplacé par le Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, un smartphone équipé du Qualcomm Snapdragon 778G et qui a connu un plus grand nombre de ventes que son prédécesseur.

Une preuve que le Xiaomi 11 Lite 5G ne sera pas mis à jour vers HyperOS est que, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, la dernière version interne de MIUI pour ce terminal porte le numéro de version 23.8.31 et est basée sur Android 13, ce qui nous laisse penser que ce sera la dernière mise à jour que recevra ce smartphone de milieu de gamme.

Quoi qu’il en soit, si vous possédez un Xiaomi 11 Lite 5G et que vous souhaitez essayer HyperOS, vous pouvez toujours le faire en utilisant des ROM non officielles basées sur ce nouveau système d’exploitation qui arriveront sûrement sur ce terminal de la marque chinoise.