Les yeux qui voient tout : découvrez la nouvelle super caméra de sécurité de Xiaomi

Avec un écosystème qui dépasse le habituel triangle technologique des téléphones portables + tablettes + wearables, Xiaomi conçoit, construit et lance des produits pour différents usages, besoins et segments du marché. Et l’un d’entre eux est la sécurité, qu’elle gère bien grâce à ses caméras de vidéosurveillance.

Avec un catalogue qui va d’une petite webcam pour le salon à des caméras pour le jardin avec des capteurs de mouvement, Xiaomi continue d’élargir le catalogue de ses dispositifs de sécurité. Et juste pour clôturer l’année, voici sa nouvelle proposition : la Xiaomi outdoor camera CW700S, une véritable bête de la sécurité.

Xiaomi outdoor camera CW700S, la première de sa catégorie

Conçue pour surveiller les extérieurs, la Xiaomi outdoor camera CW700S fait l’histoire dans le catalogue de la société en étant la première de ses caméras de surveillance extérieure à posséder une double lentille avec une grande ouverture focale de F/1.6, chacune de 4 millions de pixels et conçue pour la mise au point longue et la mise au point courte. La lentille double enregistre des vidéos en 2,5K, avec une qualité ultra-lumineuse, et permet d’obtenir des détails très clairs.

Cette caméra est dotée d’un zoom mixte 9x, ce qui permet à l’image de s’agrandir 2,8 fois lors du passage de la mise au point courte à la mise au point longue, passant ainsi à l’image téléobjectif. Pour aider à obtenir ces images, elle est équipée de deux lumières de mise au point longue et de deux lumières de mise au point courte, reconnaissant la silhouette humaine la nuit et allumant automatiquement la lumière.

La première caméra de surveillance Xiaomi à double lentille

La Xiaomi outdoor camera CW700S comprend une fonction intelligente de vision nocturne en couleur, capable d’obtenir une image en couleur dans un environnement de faible luminosité. Et le meilleur de son design est sa capacité de rotation sur son axe pour obtenir une vision périphérique dans toutes les directions. En réalité, elle possède :

Un angle de rotation horizontal de la tête jusqu’à 355 degrés

Un angle de rotation vertical de la tête jusqu’à 100 degrés.

Avec la certification IP66, qui signifie « Appareil étanche à la poussière et protégé contre les puissants jets d’eau », ce qui en réalité un dispositif tout terrain capable de supporter les averses et les tempêtes, la Xiaomi outdoor camera CW700S est déjà disponible en Chine à 399 yuans, soit environ 50 euros, et est livrée avec une carte de 64 Go incluse.