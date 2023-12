Jonathan Majors déclaré coupable. Il ne sera plus Kang dans le MCU

Il fait face à un an de prison.

Majors, abattu

Présenté dans Ant-Man et la Guêpe: Quantumania en tant que grand méchant de la phase actuelle de l’Univers Cinématographique Marvel, Jonathan Majors, âgé de 34 ans, ne travaillera plus pour Marvel (et probablement pour Disney) après avoir été déclaré coupable de deux des quatre accusations portées contre lui.

Pendant le procès, qui a duré deux semaines, le jury a pu entendre les déclarations à la fois de Majors et de son ancienne compagne, Grace Jabbar, âgée de 30 ans, qu’il avait rencontrée sur le plateau même d’Ant-Man et la Guêpe: Quantumania où elle travaillait en tant que chorégraphe.

Selon Jabbar, elle a pris le téléphone de Majors après avoir vu un message d’une autre femme, ce à quoi Majors a réagi en essayant de récupérer son appareil violemment. Pendant cet incident, elle a ressenti « un coup violent » à la tête qui a entraîné des contusions, un gonflement et une douleur considérable. C’est pourquoi l’acteur de Loki ou Creed III a été déclaré coupable de deux accusations mineures de harcèlement et d’agression, mais également acquitté de deux autres accusations d’agression intentionnelle au troisième degré et de harcèlement aggravé au deuxième degré.

L’avocate de Jonathan Majors, Priya Chaudhry, a déclaré dans un communiqué : « Il est clair que le jury n’a pas cru à l’histoire de Grace Jabbari sur ce qui s’est passé dans le SUV car ils ont jugé que M. Majors ne lui a causé aucune blessure intentionnelle. Nous en sommes reconnaissants. Cependant, nous sommes déçus que, malgré leur manque de croyance envers Mme Jabbari, le jury ait trouvé que M. Majors avait agi de manière imprudente alors qu’elle l’attaquait ».

Pour sa part, le chauffeur du véhicule cette nuit-là a également avoué que Majors « ne faisait rien » à Jabbari dans la voiture, et que lorsque l’acteur essayait de sortir de la voiture, il essayait « de la faire rentrer. Je me souviens que [Majors] la poussait pour la faire revenir dans la voiture ». C’est à ce moment-là que les blessures se sont produites.

Cependant, cela n’a été que le dernier d’une série de disputes qui remontent même à il y a deux ans, lorsque le couple a commencé sa relation tumultueuse, où, selon la procureure Kelli Galloway, Majors était manipulateur et manipulateur envers Jabbari pendant toute leur relation. Dans un enregistrement audio joué devant le jury, Majors a dit à Jabbari qu’elle devait se comporter comme Coretta Scott King et Michelle Obama parce qu’il est « un grand homme » qui fait « de grandes choses, non seulement pour moi, mais aussi pour ma culture et le monde ».

Le 6 février, la peine finale sera connue, où l’acteur pourrait être condamné jusqu’à un an de prison, bien qu’il soit plus probable qu’il soit condamné à une probation.

Où aurait dû apparaître Majors en tant que Kang ?

Vengeurs : La Dynastie de Kang

Avec les problèmes rencontrés lors de son tournage, où le procès de Jonathan Majors n’a été que la cerise sur le gâteau, nous ne verrons pas le premier des deux films qui serviront de conclusion à la Phase 6 de Marvel, dans laquelle le groupe de super-héros se reformera au complet (ou presque), avant le 1er mai 2026, soit un an après la date originale.

Cette fois-ci, le film qui servira de clou de la phase multiverselle de Marvel. Des surprises sont attendues, c’est certain, et le studio nous a déjà laissé des indices dans les productions que nous apprécions en ce moment, comme dans The Marvels et ses crédits finaux, cependant, nous devrons attendre jusqu’au 7 mai 2027 pour les découvrir toutes.