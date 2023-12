Cette alternative à l’AirTag a la forme d’une carte de crédit et fonctionne avec l’application Trouver d’Apple.

Avec cet appareil, vous pourrez localiser votre portefeuille de n’importe où.

Voici comment fonctionne la carte de localisation

Perdre son portefeuille est une situation que personne ne souhaite vivre. Non seulement parce que nous devrons renouveler les documents qu’il contenait, mais aussi parce que nous risquons de nous faire voler de l’argent grâce aux cartes ou simplement lors de notre retrait d’argent. Pour éviter cela, la marque SEINXON a créé une alternative à l’AirTag sous la forme d’une carte. Il suffit de la garder dans le portefeuille pour savoir où il se trouve.

Un localisateur pour votre portefeuille

Cette carte est conçue pour être rangée dans votre portefeuille, car elle pourrait parfaitement passer pour une carte bancaire. Ainsi, si vous perdez votre portefeuille ou si on vous le vole, vous pourrez le localiser grâce à l’application Localiser sur iPhone. Elle fonctionne uniquement pour les appareils Apple.

Son fonctionnement est très similaire à celui de l’AirTag, qui a sauvé de nombreux bagages depuis son lancement. Cet appareil vous montre l’emplacement exact où il se trouve, même s’il est à des milliers de kilomètres, et il est si efficace que même la police le recommande. Étant donné qu’il a la forme d’un bouton, mais sensiblement plus épais, il est inséré dans les bagages et les sacs lors des voyages.

L’alternative de SEINXON est plus fine car elle a la forme d’une carte, mais elle peut également être utilisée pour les bagages sans problème. Cependant, elle fait plus que simplement afficher l’emplacement, elle peut également bloquer les paiements lorsqu’elle est placée devant une véritable carte bancaire. Si quelqu’un essaie de vous facturer via un terminal de paiement ou une connexion sans fil, il bloquera les paiements.

Elle coûte environ 40 euros sur Amazon. Ci-dessous, nous avons inclus un lien vers le site d’achat pour l’acquérir au prix de 38,99 euros. Dans ce pack, la carte elle-même et son chargeur sont inclus. Pour la charger, vous devez connecter le chargeur aux petites encoches situées dans le coin inférieur gauche de la carte. Tout d’abord, vous chargez le chargeur à l’aide d’un câble de type C, puis vous utilisez le chargeur pour charger la carte.

Acheter la carte sur Amazon

Pour l’utiliser, vous devez simplement la synchroniser avec l’application Localiser sur votre appareil Apple. Une fois l’application ouverte, l’emplacement exact de la carte, et donc de votre portefeuille, sera indiqué sur la carte.

Télécharger Localiser sur l’App Store

