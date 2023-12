L’iPhone 17 Pro pourrait incorporer un téléobjectif de 48 mégapixels

L’iPhone 17 Pro pourrait avoir toutes les caméras de 48 mégapixels.

Les iPhone 17 Pro auront d’importantes améliorations sur leurs caméras

Une des grandes nouveautés de l’iPhone 15 Pro Max était son nouvel appareil photo tétraprisme, qui permet un zoom jusqu’à 5x. Cependant, il semble qu’Apple travaille à l’améliorer, car il commence à circuler des rumeurs sur la possibilité que l’iPhone 17 Pro ait un téléobjectif de 48 mégapixels. Oui, les rumeurs sont comme ça.

Un changement qui représenterait une amélioration notable pour le téléobjectif des iPhone 17 Pro, car actuellement les iPhone 15 Pro ont un capteur de 12 mégapixels. Par conséquent, s’il se réalise, l’augmentation de la qualité serait très considérable.

Apple cherche à améliorer le téléobjectif des futurs iPhone

Apple se concentre depuis un certain temps à améliorer les caméras de l’iPhone. Dans les iPhone 14 Pro, pour la première fois depuis de nombreuses années, un capteur principal de 48 mégapixels a été introduit. Dans les iPhone 15 Pro Max, le téléobjectif a été amélioré pour atteindre 5x de zoom, et on s’attend à ce que dans les iPhone 16 Pro, l’objectif ultra grand angle atteigne les 48 mégapixels. La prochaine étape serait d’améliorer le téléobjectif dans les iPhone 17 Pro.

Par conséquent, si tous les pas que suivrait Apple selon les rumeurs se réalisent, les iPhone 17 Pro auraient un système de caméras très amélioré, car tous les objectifs auraient un capteur de 48 mégapixels, abandonnant ainsi les 12 mégapixels des années précédentes dans les caméras des iPhone.

D’autre part, il est envisagé que les iPhone 17 Pro soient les premiers à incorporer une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple. Ce changement est important, car actuellement Broadcom fournit à Apple une puce combinée Wi-Fi et Bluetooth. Il faudra voir ce qui se passe avec le Bluetooth sur ces appareils.

Autres nouveautés de l’iPhone 17

Bien que les iPhone 16 n’aient pas encore été présentés et qu’il reste moins de deux ans avant que les iPhone 17 ne soient dévoilés, nous avons déjà quelques nouveautés sur la table :