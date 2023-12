Les nouveaux barres de son de LG sont ultrafines et sans fil

LG a annoncé les 3 nouveaux modèles de barres de son qu’elle présentera lors du prochain CES 2024 qui se tiendra en janvier à Las Vegas.

Nouvelles barres de son de LG.

Ce n’est pas la première fois que nous parlons de barres de son sur Netcost-security.fr. Nous avons déjà parlé de certaines aussi intéressantes que la JBL Link Bar, qui intègre Android TV, ou la Sound Blaster Katana SE, que nous avons déjà analysée et qui nous a satisfait par ses performances et ses capacités. Cependant, ce dont parle cette nouvelle vient changer la façon dont ces dispositifs sont utilisés (ou du moins, essayer).

LG présentera trois nouvelles barres de son lors du CES 2024, qui se tient chaque année à Las Vegas. Les appareils à venir comprennent les modèles S95TR, SG10TY et S70TY. Ces barres sont conçues pour fonctionner comme des compléments aux téléviseurs, sur lesquels la société a concentré ses efforts depuis qu’elle a cessé de fabriquer des smartphones.

Voici les nouveautés de LG

Selon le fabricant lui-même, toutes les nouvelles barres de son sont dotées des technologies WOW Orchestra, Dolby Atmos et DTS:X, chacune couvrant des aspects allant de l’audio spatial à l’audio immersif et à la haute fidélité. L’idée, selon la société coréenne, est de tirer parti « de tout le potentiel » des canaux audio de ces appareils.

Les modèles S95TR et SG10TY sont les seuls à bénéficier de la technologie WOWCAST qui permet de connecter les téléviseurs aux barres sans fil. LG garantit que la qualité sonore ne sera jamais compromise, même lors de la lecture de contenu mixé en Dolby Atmos (cependant, il faudra toujours le voir dans un contexte d’utilisation réelle).

De plus, les Coréens souhaitent s’assurer que toutes les barres sont contrôlées de manière intuitive grâce à une interface améliorée, conçue pour gérer les paramètres de l’appareil sans avoir recours à des méthodes externes. Les trois barres de son sont axées sur l’offre d’une expérience haute fidélité, bien que la S70TY soit la plus abordable, la SG10TY de gamme intermédiaire et la S95TR la plus haut de gamme.

Ce sont précisément les spécifications de la S95TR qui attirent le plus l’attention, car selon le fabricant, elle dispose de 15 canaux impressionnants et d’une puissance de sortie de 810 W. Toutes les barres de son seront dotées d’un son 3D et bénéficieront également d’une fonction alimentée par l’intelligence artificielle : LG AI Room Calibration. Cette fonction analyse la configuration d’une pièce et ajuste automatiquement les paramètres du haut-parleur pour offrir la meilleure expérience d’écoute.