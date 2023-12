Mettez à jour votre PC sous Windows : Microsoft a résolu un bug gênant découvert il y a plus d’un an

Après plus de 15 mois, le bug gênant des fenêtres est résolu dans la dernière mise à jour.

Windows 11 est le système d’exploitation le plus moderne de Microsoft depuis plus de deux ans

Après plus de 15 mois, Microsoft a réussi à résoudre un bug ennuyeux qui dérangeait de nombreux utilisateurs de Windows 11. C’est pourquoi la nouvelle mise à jour du système, même si elle n’apporte pas de grands changements, vaut la peine d’être installée dès que possible pour éviter l’apparition de ce bug qui, bien qu’il ne soit pas grave, peut être vraiment ennuyeux.

Bug de Windows 11 corrigé

Comme l’explique Microsoft dans ses notes de mise à jour, en plus des améliorations de sécurité apportées par toutes les mises à jour, ils ont également travaillé à la résolution du bug ennuyeux qui faisait apparaître à l’écran sans raison l’explorateur de fichiers s’il était ouvert, ce qui, bien que ce ne soit pas grave, peut être dérangeant lorsqu’on travaille dessus ou qu’on consomme du contenu multimédia. En installant la dernière mise à jour, ce bug disparaîtra.

Ce bug n’est pas très fréquent, car il ne s’est produit que chez certains utilisateurs, mais plus de 15 mois se sont écoulés depuis qu’il a été signalé pour la première fois sur Reddit. Et, même si cela semble étrange, Microsoft ne l’a résolu que dans cette dernière mise à jour de 2023, que ce soit parce qu’ils considéraient que ce bug était un problème mineur ou parce qu’ils ne trouvaient pas la cause de ce bug.

Windows 11 ne séduit pas la communauté

Windows 11 est déjà en fonctionnement depuis plus de deux ans et une chose est claire : il ne convainc pas tous les utilisateurs de la même manière. Très loin des chiffres de Windows 10, le système le plus moderne de Microsoft rassemble à peine 26% des utilisateurs, bien loin des 68% qui utilisent encore Windows 10 aujourd’hui.

C’est pourquoi, en plus d’accélérer ses plans avec Windows 12, Microsoft s’efforce également de porter certaines des fonctionnalités les plus modernes de Windows 11 à sa version précédente. Par exemple, l’intelligence artificielle qu’ils ont développée, Microsoft Copilot, bénéficiera d’une prise en charge annoncée pour Windows 10, ce qui offrira aux utilisateurs de ce système les outils et fonctionnalités propres à l’IA générative qui sous-tend les plans futurs et l’innovation dans l’entreprise.