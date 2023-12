L’un des meilleurs RPG pour mobile est gratuit pendant quelques heures : plus d’1 million de téléchargements et 4,5 étoiles

Neo Monsters, l’un des meilleurs jeux de rôle pour Android, peut être à toi gratuitement, mais seulement pour une durée limitée !.

Aujourd’hui seulement, tu peux télécharger Neo Monsters sans rien payer, profites-en !

La Google Play Store compte un vaste catalogue de jeux, gratuits et payants, couvrant toutes sortes de thèmes, mais si tu es fan des jeux de rôle, aujourd’hui est ton jour de chance car nous allons te montrer comment obtenir l’un des meilleurs jeux de rôle pour Android gratuitement.

Il s’agit de Neo Monsters, un jeu qui a déjà été téléchargé plus d’un million de fois et qui bénéficie d’une note moyenne de 4,5 sur 5 basée sur près de 180 000 critiques de joueurs sur le Google Play Store.

Neo Monsters est gratuit pendant quelques heures

Neo Monsters est un jeu de rôle stratégique qui a été développé par ZigZaGame, la même société qui a créé l’un des jeux de rôle les plus populaires sur le Google Play Store, Evertale.

Neo Monsters est un jeu de rôle amusant pour Android dans lequel ta mission consiste à former une armée de monstres pour affronter d’autres joueurs lors de batailles en 4 contre 4. Pour créer cette armée, tu devras capturer, entraîner et évoluer tes monstres, qui se divisent en 16 types différents de créatures. Cette mécanique de jeu te semblera sûrement familière, car elle ressemble beaucoup à celle du mythique jeu Pokémon.

Cependant, Neo Monsters n’est pas une simple copie de Pokémon, car il dispose d’un système de combat au tour par tour novateur qui rend les combats plus équilibrés et divertissants, puisque les monstres doivent se reposer après chaque attaque, surtout ceux qui sont les plus puissants.

Habituellement, le prix de Neo Monsters est de 0,50 euros, mais pendant les prochaines heures, tu pourras le télécharger gratuitement. Ce jeu est compatible avec n’importe quel appareil Android disposant d’une version égale ou supérieure à Android 4.4, il contient quelques éléments déblocables via des achats in-app allant de 0,99 euros à 89,99 euros et pour y jouer, tu devras disposer d’une connexion Internet car ce n’est pas un jeu hors ligne.

Google Play | Neo Monsters (Gratuit 0,5 euros)