Xiaomi le confirme : débloquer le Bootloader sur HyperOS sera plus compliqué que jamais et…

Il y a un peu plus d’un mois, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle déverrouiller le bootloader sur HyperOS entraînerait certains risques supplémentaires par rapport à ce que nous avions déjà expérimenté sur MIUI, et c’est quelque chose que Xiaomi vient de confirmer dans son forum officiel.

Dans ce cas, la marque a clairement indiqué que l’un des principaux objectifs de ce nouveau système d’exploitation est de offrir la sécurité maximale à l’utilisateur, il est donc essentiel d’imposer des restrictions plus strictes à ce type de déverrouillage afin de préserver cet objectif.

Des règles essentielles que tous les utilisateurs doivent respecter

Une chose importante que vous devez savoir sur cette nouvelle est que Xiaomi a précisé ce que les utilisateurs pourront faire en fonction de l’état de leur bootloader, car comme vous le savez, beaucoup d’entre eux l’ont déjà déverrouillé depuis un certain temps en utilisant des versions de MIUI compatibles avec cela.

Le premier des cas est précisément celui des utilisateurs qui ont déjà déverrouillé le bootloader et qui vont mettre à jour vers HyperOS. Ce que Xiaomi nous dit, c’est que, si vous souhaitez conserver ce déverrouillage, vous ne recevrez plus de nouvelles mises à jour de HyperOS. Par conséquent, pour continuer à recevoir des mises à jour, vous devrez contacter le service après-vente et ils vous guideront sur la marche à suivre pour profiter de cette mise à jour.

Un autre cas est lorsque nous n’avons pas déverrouillé notre bootloader et que nous voulons mettre à jour vers HyperOS. Dans ce cas, nous n’aurons évidemment rien à faire et ces mesures adoptées par la marque ne nous affecteront pas non plus, nous pourrons mettre à jour sans aucun problème et continuer à recevoir des mises à jour normalement.

Enfin, si vous avez mis à jour vers HyperOS et que vous souhaitez déverrouiller cet élément, sachez que les mesures sont assez strictes. Un espace sera bientôt mis à disposition sur le forum officiel de Xiaomi pour demander ce déverrouillage, mais les utilisateurs devront rédiger une description détaillée des raisons qui les poussent à vouloir déverrouiller le bootloader.

Ensuite, nous devrons remplir un formulaire dans lequel nous devrons obtenir un score supérieur à 90 points et, une fois ce processus terminé, la marque évaluera si elle nous permet ou non de déverrouiller le bootloader. Comme vous pouvez le constater, le processus est assez fastidieux et il n’y a aucune garantie que tout se passe bien.

Il semble donc que la marque soit déterminée à mettre tous les obstacles possibles à un processus qui était assez simple à exécuter jusqu’à récemment. Il est clair que la sécurité est mise au-dessus de tout autre élément, et c’est le mécanisme le plus efficace que Xiaomi a trouvé pour le faire dans son nouveau système d’exploitation.