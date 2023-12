Ces deux Samsung Galaxy haut de gamme reçoivent également la mise à jour Android de décembre

La mise à jour de sécurité de décembre est déjà disponible sur les Samsung Galaxy Z Flip5 de plusieurs régions du monde et sur les Galaxy S20 FE 5G des États-Unis.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est mis à jour avec le correctif de sécurité de décembre 2023 / Image : AndroAall

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs smartphones, tant les plus récents que ceux qui sont sur le marché depuis quelques années, avec la dernière mise à jour de sécurité d’Android, correspondant au mois de décembre 2023. À ce jour, une dizaine de terminaux de la marque ont déjà reçu la mise à jour de sécurité de décembre.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour les Galaxy S21 et le Galaxy Z Fold5, le géant coréen déploie maintenant la mise à jour Android de décembre 2023 sur son dernier smartphone pliable en format livre, un Galaxy Z Flip5 que nous avons déjà examiné en détail, et sur son smartphone haut de gamme abordable d’il y a trois ans, le Galaxy S20 FE 5G.

Le correctif de sécurité de décembre arrive sur les Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy S20 FE 5G

Comme nous l’apprend le média SamMobile, la société sud-coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de décembre sur les Samsung Galaxy Z Flip5 de plusieurs pays dans le monde, dont l’Ukraine et la Nouvelle-Zélande avec des versions de firmware se terminant par BWKM ou BWL2, et sur les Galaxy S20 FE 5G des États-Unis avec le numéro de build G781USQSEHWK2. Dans les deux cas, il est prévu que cette mise à jour soit déployée sur les modèles du reste du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité apporte aux Galaxy Z Flip5 et Galaxy S20 FE 5G, comme il se doit, le correctif de sécurité de décembre 2023, qui résout plus de 70 problèmes liés à la sécurité et à la confidentialité, corrige un bon nombre de bugs généraux identifiés dans les versions précédentes de One UI, et améliore les performances et la stabilité de ces deux appareils.

Lorsque ce nouveau firmware sera déployé à l’échelle mondiale, vous pourrez vérifier s’il est déjà disponible en accédant aux Paramètres de votre Galaxy et en accédant à la section Mise à jour logicielle.

Une fois que vous recevrez cette nouvelle mise à jour de sécurité d’Android, pour l’appliquer à votre smartphone Samsung, vous n’aurez qu’à cliquer sur le bouton Télécharger et installer et laisser One UI s’occuper du reste.