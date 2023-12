Xiaomi lance sa caméra de surveillance la plus avancée, avec zoom hybride, double capteur et 64 Go de mémoire

La Xiaomi Outdoor Camera CW700S est la nouvelle caméra de surveillance de la société asiatique qui intègre des systèmes avancés d’enregistrement

La nouvelle caméra de surveillance de Xiaomi est arrivée pour devenir la nouvelle norme de sécurité à domicile.

La nouvelle caméra de surveillance de Xiaomi est la plus avancée à ce jour. Il s’agit de la Xiaomi Outdoor Camera CW700S, une caméra de surveillance qui intègre un zoom hybride, un double capteur et un stockage de 64 Go. Xiaomi a mis le paquet avec cette caméra et souhaite en faire une nouvelle norme pour la surveillance.

La Xiaomi Outdoor Camera CW700S est une caméra, comme son nom l’indique, destinée aux extérieurs et donc dispose de différentes certifications qui garantissent son étanchéité face aux intempéries. Les matériaux utilisés dans sa construction confirment ce que Xiaomi indique avec sa caméra de surveillance la plus avancée.

Xiaomi Outdoor Camera CW700S : voici la caméra de surveillance la plus avancée de Xiaomi

D’un point de vue esthétique, la nouvelle caméra de surveillance de Xiaomi n’est pas révolutionnaire. Le format est le même que celui de ses versions précédentes, bien qu’elle présente quelques touches distinctives. La chose la plus remarquable est la capsule dans laquelle sont logés les deux capteurs montés sur la Xiaomi Outdoor Camera CW700S.

Le capteur principal de la nouvelle caméra de surveillance de Xiaomi peut enregistrer en résolution 2.5K, tandis que le capteur secondaire est destiné à être un téléobjectif à zoom hybride. L’ouverture du capteur principal est f/1.6, ce qui permet de capturer une énorme quantité de lumière.

Grâce à cette ouverture focale, la nuit ne posera pas de problème pour cette caméra de vidéosurveillance de Xiaomi. En ce qui concerne le zoom, le capteur permet de réaliser jusqu’à neuf agrandissements hybrides, ce qui correspond à un agrandissement de l’image de jusqu’à 2.8 fois pour pouvoir identifier des éléments ou des sujets spécifiques.

Il ne s’agit pas simplement d’une caméra de surveillance, la Xiaomi Outdoor Camera CW700S dispose de nouveaux algorithmes qui améliorent la détection des personnes. Ces nouveaux algorithmes ont été développés pour fonctionner de manière à éviter de créer de faux positifs lors de l’identification de personnes.

Toutes ces caractéristiques sont complétées par un système qui permet une rotation horizontale à 355º et verticale à 100º. Bien que les 64 Go puissent sembler peu, la Xiaomi Outdoor Camera CW700S peut se connecter à Internet pour stocker les enregistrements dans le cloud ou sur un NAS.

Cette nouvelle caméra de surveillance de Xiaomi a été lancée en Chine et, pour le moment, il ne semble pas qu’elle sera disponible en France. Le prix est d’environ 51 euros, bien qu’il soit probable qu’il augmente lors de son lancement sur le marché mondial.