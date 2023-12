Ces écouteurs Beats sont un ecellent choix à offrir à Noël, et d’autant plus maintenant qu’ils sont en promotion

Les écouteurs en question sont les Beats Solo3 Wireless et bénéficient maintenant d’une réduction d’environ 80 euros.

Nous sommes déjà en pleine période de Noël et à quelques jours du début des festivités, ce qui signifie que nous allons bientôt commencer à recevoir des cadeaux de nos proches et à en faire, bien sûr. Dans ce sens, si vous êtes toujours à la recherche d’un cadeau et que vous pensez que des nouveaux écouteurs Bluetooth pourraient vous intéresser, ce que nous avons entre les mains pourrait beaucoup vous plaire. Pour être précis, nous parlons des casques Beats Solo3 Wireless, qui bénéficient actuellement d’ une réduction très importante sur Amazon.

Ces écouteurs Beats mentionnés appartiennent à la gamme haut de gamme et ont généralement un prix recommandé de 229,95 euros, à la fois sur Amazon et sur leur site officiel, bien que vous puissiez également les trouver chez MediaMarkt pour 199 euros. Quoi qu’il en soit, si nous nous rendons sur Amazon, nous pouvons voir que ces écouteurs bénéficient d’une réduction de 35% et d’une réduction significative de 79,96 euros, ce qui est plutôt considérable. Autrement dit, vous pouvez maintenant vous procurer ces écouteurs Bluetooth Beats Solo3 Wireless au prix de 149,99 euros sur Amazon grâce à cette offre remarquable.

De plus, gardez à l’esprit que vous pouvez obtenir ces casques d’Apple avec livraison gratuite et rapide, à condition d’être membre Amazon Prime. La livraison rapide n’est pas une expression en l’air, car si vous les achetez maintenant, vous pouvez les recevoir dès demain. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucun problème pour les recevoir avant Noël et les offrir, si vous les voulez pour ça. En ce qui concerne cela, seul le modèle de couleur rouge arrive avant Noël, les autres arriveraient après, bien qu’ils puissent arriver au bon moment pour devenir un cadeau des Rois.

En ce qui concerne ces Beats Solo3 Wireless, nous pouvons indiquer qu’il s’agit d’ écouteurs Bluetooth à arceau et supra-auriculaires, et qu’ils offrent une excellente qualité sonore, que vous les utilisiez sans fil ou avec fil. En effet, ils ont également l’option de les connecter via leur connecteur jack amovible de 3,5 mm, qui est inclus avec l’achat de ces écouteurs. Parmi leurs caractéristiques, nous pouvons également mentionner que ceux-ci présentent une batterie avec laquelle nous pouvons profiter d’une autonomie allant jusqu’à 40 heures de lecture, ce qui est possible grâce à leur nouvelle puce W1, qui semble réduire considérablement la consommation d’énergie lors de leur utilisation avec une connexion Bluetooth.

En réalité, étant donné qu’il s’agit d’un produit appartenant à Apple et qu’il possède la puce mentionnée, ils peuvent être associés facilement à un iPhone, un iPad ou un Mac. Il convient également de mentionner que ces écouteurs prend en charge la charge rapide, qui s’effectue via MicroUSB. Ces écouteurs sont également pliables pour que nous puissions les transporter confortablement, ce qui est également rendu possible grâce à leur poids de seulement 215 g. Les Beats Solo3 Wireless sont équipés de commandes intégrées, à la fois de volume et de lecture, et de microphones pour les utiliser en mode mains libres, ce qui n’est jamais superflu.

En résumé, rappelez-vous que maintenant vous pouvez vous procurer ces écouteurs Bluetooth Beats Solo3 Wireless au prix de 149,99 euros sur Amazon grâce à la grande réduction dont nous avons parlé dans ce post.

