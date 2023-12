Xiaomi met à jour son distributeur automatique de nourriture pour animaux de compagnie avec un nouveau design et…

Le Xiaomi Mijia Pet Feeder 2 est équipé d’un pratique écran LCD à l’extérieur, il augmente sa capacité interne pour vous permettre d’accueillir jusqu’à 2,5 kilos de nourriture et dispose d’une fonction qui vous permet de la peser avec précision.

Le Xiaomi Mijia Pet Feeder 2, le nouveau distributeur intelligent pour animaux de compagnie de la marque chinoise

Xiaomi dispose d’un catalogue vraiment large de produits intelligents pour la maison, qu’il commercialise sous la marque Mijia, et la plupart d’entre eux sont conçus pour faciliter votre vie, à l’exception de quelques appareils destinés à vos chiens et chats, dont nous avons bien sûr pu analyser en profondeur le distributeur automatique et la fontaine d’eau pour animaux de compagnie.

Le géant chinois met généralement à jour ses appareils de temps en temps et ces deux produits ne font pas exception, car Xiaomi vient de renouveler son distributeur automatique pour animaux de compagnie avec un nouveau design qui comprend un écran LCD pratique à l’avant et de nouvelles fonctions qui le rendent encore plus intelligent.

Xiaomi Mijia Pet Feeder 2, toutes les informations

Xiaomi vient de lancer en Chine la deuxième génération de son distributeur intelligent pour animaux de compagnie, un Mijia Pet Feeder 2 qui dispose d’un design revisité avec un écran LCD situé à l’avant, qui affiche des informations pertinentes telles que la quantité de nourriture restante, le poids du récipient avant ou l’état des deux piles AA que vous pouvez utiliser pour ne pas avoir à connecter le distributeur au réseau électrique.

En plus d’inclure cet nouvel écran externe, le Xiaomi Mijia Pet Feeder 2 a également amélioré son design interne, en augmentant la capacité de stockage de nourriture jusqu’à 5 litres, ce qui équivaut à 2,5 kilos de nourriture, soit suffisant pour nourrir un chat pendant un mois entier.

De plus, ce nouveau distributeur automatique a amélioré ses fonctions intelligentes, car il est désormais capable de peser la quantité exacte de nourriture pour votre animal de compagnie avec une marge d’erreur d’à peine 1 gramme et dispose d’un nouveau capteur qui indique si votre chien ou votre chat s’est nourri.

Bien sûr, comme le reste des appareils intelligents de la marque, le Xiaomi Mijia Pet Feeder 2 dispose d’une connectivité Wi-Fi pour que vous puissiez le contrôler à la fois via l’application Mi Home et par le biais des principaux assistants vocaux.

Xiaomi Mijia Pet Feeder 2 : disponibilité et prix

Le Xiaomi Mijia Pet Feeder 2 est déjà disponible à l’achat en Chine pour un prix officiel de 399 yuans, soit environ 51 euros selon le taux de change. Nous ne savons pas encore quand ce nouveau distributeur intelligent arrivera sur le marché mondial, mais il est très probable que cela se produise plus tôt que tard.