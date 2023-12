Installer des applications en dehors de Google Play sur Android sera beaucoup plus facile

De plus, Google devra faire face à un paiement de 700 millions de dollars.

Un smartphone Google Pixel / Image de AndroAall

Il y a un peu plus de deux ans, 36 des états qui composent les États-Unis, ainsi que le district de Columbia, ont poursuivi Google pour des soupçons d’abus de position dominante avec Google Play Store, la boutique d’applications et de contenu numérique de l’entreprise de recherche. Maintenant, les résultats de cette poursuite commencent à se concrétiser.

Google lui-même a partagé dans son blog officiel les détails qui ont permis à Google de résoudre l’affaire avec les différents états qui ont intenté le procès, à travers un accord qui comprend différentes mesures.

Parmi celles-ci, il y a un paiement de 630 millions de dollars dirigé vers un fonds de règlement, qui sera « distribué au bénéfice des consommateurs », et un autre de 70 millions de dollars vers un fonds qui sera utilisé par les états. Cependant, Google apportera également quelques changements à ses services et plates-formes, y compris Android.

Google simplifiera le processus de « sideloading » sur Android

Afin de mettre fin aux soupçons d’abus de position dominante avec Play Store, Google a l’intention de faciliter le processus d’installation d’applications provenant de stores alternatifs à Google Play sur Android.

Pour cela, selon l’entreprise elle-même, il va « simplifier le langage » utilisé pour informer les utilisateurs des éventuels risques de télécharger des applications depuis le Web. Ces avertissements seront affichés la première fois que l’utilisateur essaie de télécharger un fichier APK à partir d’une source externe à Play Store.

À cet égard, grâce à Mishaal Rahman, nous savons déjà en quoi consistera cette simplification. Actuellement, pour pouvoir activer le téléchargement et l’installation d’applications à partir d’une source externe, l’utilisateur doit accepter d’abord une fenêtre contextuelle, puis activer une option dans les paramètres du système. Cela changera bientôt, et les deux processus devront être combinés en un seul. Le texte qui apparaîtra lors de l’octroi de cette autorisation sera le suivant :

« Votre téléphone n’est pas configuré pour installer des applications à partir de cette source. Accorder la permission à cette source pour installer des applications pourrait mettre en danger votre téléphone et vos données. »

De même, Google va effectuer d’autres changements qui affecteront les milliards de personnes qui utilisent Android. Pour les fabricants d’appareils, la possibilité de préinstaller des stores d’applications alternatifs, tels que Samsung Galaxy Store ou Xiaomi Mi Picks, sera maintenue. Nouveauté, ces stores tiers pourront gérer l’installation automatique des mises à jour des applications, à condition que les appareils soient mis à jour vers Android 14.

Les développeurs d’applications bénéficieront également de cette mesure, en ayant la possibilité de mettre en œuvre des méthodes de paiement alternatives à la passerelle de paiement de Play Store dans leurs applications et jeux. De même, ils auront la possibilité de présenter différentes options de prix au sein de l’application, et ne seront plus obligés d’offrir les prix les plus attractifs en utilisant la passerelle de paiement de Google.

Tous ces changements, ainsi que d’autres que Google a détaillés dans son blog, seront mis en œuvre une fois que le tribunal aura approuvé le jugement, et leur durée sera de 4 à 7 ans selon la mesure.