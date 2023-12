La série Arkham de Batman fera partie du DCU, confirme James Gunn

Toujours prévu ainsi.

James Gunn au téléphone

Le nouveau univers cinématographique de DC précise de plus en plus de détails, même si cela signifie laisser certains acteurs derrière, comme Jason Momoa, qui serait prêt à reprendre le rôle d’Aquaman même s’il le trouve compliqué dans le projet colossal entrepris par James Gunn et Peter Safran, ou encore Robert Pattinson et Joaquin Phoenix, dont les Batman et Joker respectivement font partie d’un univers parallèle qui sera désormais connu sous le nom de Elseworlds.

Celui qui sera présent dans le nouveau DCU (DC Universe) sera Matt Reeves, qui non seulement réalise la deuxième partie de The Batman et produit la série sur le Pingouin de Colin Farrell, mais est également en train de préparer une série sur le Chevalier Noir, comme l’a confirmé James Gunn sur le nouveau réseau social Instagram qui vient d’être lancé dans notre pays, Threads.

Arkham

La célèbre institution psychiatrique de Gotham sera le cadre d’une série qui portera le même nom que l’établissement où elle se déroulera probablement, Arkham, mais mis à part cette information et le fait que Matt Reeves en sera le showrunner, peu d’autres détails ont été révélés. Nous avons pu obtenir ces informations grâce à une question d’un fan à Gunn, qui est très bavard sur le réseau en ce moment, sur les projets que Matt pourrait avoir dans le « Batverso », à laquelle le réalisateur et producteur a répondu affirmativement avec quelques précisions.

Publié par @jamesgunn Voir sur Threads

« En ce moment, Matt produit Arkham en tant que série du DCU, donc pour le moment ce sont seulement ces deux projets-là ».

Publié par @jamesgunn Voir sur Threads

« Oui. Nous aimons Matt en tant que réalisateur et producteur, donc il produira des histoires à la fois dans son univers de The Batman et dans le DCU ».

De plus, selon James Gunn, la série Arkham a toujours été conçue comme faisant partie de son nouveau univers, donc toute théorie contraire ou contradictoire serait automatiquement invalidée.