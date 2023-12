Jason Momoa croit que l’avenir d’Aquaman « ne s’annonce pas bien ».

Même s’il se débrouille exceptionnellement bien au box-office…

Momoa en tant que roi des atlantes

Aquaman et le realme Perdu sortira dans les cinémas du monde entier le 22 décembre, marquant le retour de Jason Momoa sur grand écran après sa participation à Fast X cette même année. Profitant de l’occasion, l’interprète de Khal Drogo dans Game of Thrones fait la promotion du nouveau film de l’univers cinématographique bien établi de DC, et lors d’une interview avec ET en ligne, il est clair que il sera difficile de le revoir en tant que roi des atlantes.

Avec un tournage controversé, où même Kevin Smith (Mallrats, Clerks) a dû défendre le Polynésien des accusations selon lesquelles Momoa maltraitait Amber Heard, l’ex-femme de son ami Johnny Depp, Aquaman et le realme Perdu verra enfin le jour 5 ans plus tard que le film original. À l’époque, et même un an plus tôt dans Justice League, Jason Momoa a su transformer un super-héros qui était même une blague récurrente dans The Big Bang Theory en une figure admirable, grâce également au réalisateur James Wan, responsable des deux films, bien que maintenant ce soit au tour de James Gunn et Peter Safran pour leur nouvel univers.

Il s’agit précisément d’une des préoccupations de l’acteur, qui serait pourtant ravi de reprendre le rôle d’Aquaman, car « Je ne veux pas que ce soit nécessairement la fin… [mais] je ne pense pas que la décision me revienne vraiment, tu sais ». Et comme il le dit lui-même, les producteurs et les réalisateurs veulent tous les deux « commencer quelque chose de nouveau », ce qui signifie commencer à zéro.

Momoa et Aquaman

Ce qui semblait être à l’origine un projet mineur au sein de DC est devenu une saga de films avec un super-héros que Jason Momoa a fini par apprécier particulièrement. « Tu sais, j’ai eu des rôles avant, [mais] rien n’est comparable à celui-ci », a-t-il ajouté. « Des enfants viennent vraiment te voir excités, et des adultes aussi. Mais au final, ma passion depuis mon enfance a toujours été les océans, en tant que Polynésien et activiste. C’est génial parce que je peux le faire dans ma vie réelle et [interpréter Aquaman] place évidemment [ces valeurs] en haut de la liste ».

De plus, l’acteur a des idées pour son personnage, bien qu’il sache qu’il est peu probable qu’on le revoie tel quel, cela dépendra en partie de l’accueil réservé à ce nouveau film. « J’adore ce personnage et j’aimerais l’interpréter pendant longtemps », ajoute Momoa. « Je vois où je veux qu’il aille. Et même dans les 10 prochaines années environ, il y a tellement de choses intéressantes qu’il peut faire. Et j’aime le rôle et le monde. Donc tout dépend si les personnes aiment ça. La vérité, c’est que, je veux dire, si le public adore, alors c’est possible, mais en ce moment, je suis… non, ça ne semble pas bien parti« .